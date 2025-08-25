Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Megdöbbentő képek: szakadt a hó a hegyekben!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 06:37
Augusztus 24-én már hóréteg borítja a Tátrát. Kicsit korán érkezett meg a tél...

Bár abban reménykedünk, hogy visszatér még a nyár, a hegyekben már beköszöntött a tél. A Tátrában hótakaró borítja be a tájat... A Lomnici csúcson -6,5 Celsius-fok, Chopokon -2,6 °C volt.

Magyarországon csütörtökre kánikulát jósolnak, talán itt még nem kell felvenni a télikabátot. Komolyabb lehűlés szeptember közepétől várható, bár akkor is csak 21 fokig hűl nap közben a levegő.

