Szeretnéd, hogy sikeres legyen a fogyókúrád? Ezzel a 8 tippel biztosan menni fog

Időről-időre sokan szeretnének magukról ledobni néhány kilót, ám valami miatt mindig kudarcot vall az életmódváltásuk. Ebben az összeállításban megmutatunk néhány tippet, amellyel sikeresen felveheted a harcot a kilók ellen.

8 tippet hoztunk, amivel sikeresen teljesíthető a fogyókúra Fotó: Shutterstock

1. Csak pozitívan

A sikerhez elengedhetetlen a megfelelő gondolkodásmód. Ahhoz, hogy ne fulladjon kudarcba a fogyókúrád, felejtsd el a negatív gondolatokat! Ne arra koncentrálj, hogy mennyit fogytál, hanem összpontosíts a végeredményre, a kitűzött célra.

2. Dobd el a mérleget!

Használj helyette mérőszalagot. A mérleggel az a probléma, hogy az izomehezebb a zsírnál, így hiába lettél vékonyabb és egészségesebb, csak azt fogod látni, hogy többet mutat a mérleg. A mérőszalaggal ezzel szemben sokkal pontosabban nyomon lehet követni a változást.

3. Fotózd le magad!

Ez egy másik jó módszer, amivel szépen lehet dokumentálni a tested változását. A fotókat nem kell megmutatni másoknak, de célszerű bugyiban és melltartóban készíteni őket, hogy minél pontosabb képet kapj az aktuális helyzetről.

4. Vezess étkezési naplót!

Ma már nem feltétlenül kell kézzel írott naplót vezetned a napi étkezéseidről, hiszen számtalan mobilapplikáció áll a rendelkezésedre. Vannak olyan alkalmazások, amelyek azt is kiszámolják neked, hogy mennyi szénhidrátot, zsírt és fehérjét fogyasztottál egy nap.

5. Egyél fehérjét!

A fogyás érdekében a legfontosabb étrendi változás, amit be kell tartanod, hogy egész nap egyél fehérjét. A fehérje segít megőrizni az izomtömeget és beindítja a zsírégetést.

6. Reggelizz!

Azok közé tartozol, akik kihagyják a reggelit, hogy ezzel is kalóriát spóroljanak? Pedig a reggeli nagyon fontos. Egyrészt feltölt energiával, másrészt beindítja az anyagcserédet. Persze nem mindegy, hogy mit reggelizel. Fogyassz alacsony glikémiás indexű, lassan felszívódó szénhidrátokat, rostokat, zöldségeket, fehérjét.

7. Mozogj minél többet!

Tervezd meg előre, hogy mikor és mit fogsz edzeni, ne bízd magad a véletlenre, mivel úgy sokkal nehezebb nekiállni. Emelett ragadj meg minden alkalmat a mozgásra: amikor lehet, autó vagy tömegközlekedés helyett válaszd a sétát, menj el biciklitúrára, úszni vagy táncolni. Találj magadnak olyan mozgásformákat, amiket azért végzel, mert jól esik, és nem azért, mert "muszáj".

8. Aludd magad karcsúra!

Az alvásnak kiemelt szerepe van a hormonháztartás egyensúlyának megőrzésében, így nemcsak a betegségektől óv meg, hanem az elhízástól is. Aki megvonja magától a kellő mennyiségű és minőségű pihenést, annál az éhséget és a telítettséget szabályozó hormonok (ghrelin és leptin) is „megbolondulnak”: előbbi szintje elkezd növekedni, míg utóbbié csökken, így a fáradság mellé állandó éhség és falási rohamok is társulnak majd - írja a mindmegette.hu.