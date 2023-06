Szívszorító dallal emlékezett Szvoboda Bencére gyermekkori barátja

Megható videót tett közzé a Facebookon Lantos Gábor énekes. Az előadó gyermekkori jó barátjaként szerethette a csehországi versenybalesetben elhunyt Szvoboda Bence motokrosszost. Mint arról a Bors is beszámolt, Bence egy futamon felborult a járművével, majd többen is áthajtottak rajta. Néhány nappal később, a kórházban halt meg. Az énekes az egyik fellépésen kötelességének érezte, hogy megemlékezzen a barátjáról.

Szvoboda Bencének élete volt a motorozás Fotó: Mirkó István

Ezt a számot egy olyan embernek küldöm, aki sajnos már nincs közöttünk

Pár napja távozott, és remélem, hogy most már jó helyen van, és hallja, és újra mer álmodni – mondta, majd elkezdte énekelni Elvis Presley If I Can Dream című dalát. A szerzemény szívszorító szövege szerint valahol biztosan fényesebben égnek a lámpák, és kell lenniük olyan madaraknak, melyek magasabban repülnek a kékebb égbolton.

Gábor a közösségi profilján kifejtette, hogy az érzései kavarognak, és próbálja az elfogadhatatlant elfogadni, hiszem rengeteg közös családi- és motoros emlékük van.

– Nemcsak kiváló sportoló, hanem egy szerény jó szívű srác volt! – méltatta Bencét, majd megszólította:

Hálás vagyok a sorsnak a sok évért, amit együtt motoroztunk, a tanításért, amit édesapádtól kaptam, és hogy láthattalak felnőni és profivá válni. Büszke vagyok rád, mert aki mert az álmaiért élni, az élt igazán! Örökké a szívünkben élsz, bajnok!

A Ripost felvette a kapcsolatot Lantos Gáborral, aki elárulta: Bencével együtt nőttek fel.

A posztra egyébként Bence szülei is reagáltak. Az édesapja egy szívvel, míg édesanyja egy szöveges üzenettel: