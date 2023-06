Így temetik el a balesetben elhunyt Szvoboda Bencét

Rengetegen gyászolják a csehországi versenyen, 31 évesen elhunyt motokrossz-versenyzőt, Szvoboda Bencét. A sportoló egyike volt Magyarország és Európa legfelkészültebb motorosainak, aki korábban is többször borult már sporteszközével, és bár számos csontja eltört a kisebb-nagyobb balesetei alkalmával, soha nem fordult meg a fejében, hogy felhagyjon a versenyzéssel, és új hivatást keressen magának.

Volt, hogy mentőhelikopterrel szállították kórházba, de amint tehette, újra edzeni kezdett.

Gyászolják a fiatal versenyzőt Fotó: Laszlo Szirtesi / Facebook

Az utolsó, végzetes borulását is nagy valószínűség szerint túlélte volna, ha nem hajtanak át rajta többen is. Bencéért az orvosok napokig küzdöttek, de végül a szervezete feladta a küzdelmet. A sportoló édesapja a balesetet is végignézte, az édesanyja annak hírére utazott Csehországba. A kórházi kezelés alatt végig fiuk közelében voltak. Mikor az orvosok a tragikus hírt közölték velük, összetörtek, de a fájdalmuk feldolgozása mellett a fiuk hazahozataláról is gondoskodniuk kellett.

A Bors elérte Szvoboda Tamást, Bence édesapját. A gyászoló szülő lelkiállapota nem engedte, hogy bővebb nyilatkozatot adjon, de ennyit elárult:

A búcsúztató nyilvános lesz, a fiamat koporsóban helyezik végső nyugalomra

– mondta Tamás, majd elköszönt munkatársunktól.

A Szvoboda családban nem Bence tragédiája az első. Évekkel ezelőtt a nagybátyja ugyancsak balesetben vesztette életét.