Szenvedtek haláluk előtt a Titan utasai: videón, ahogy összeroppan a tengeralattjáró

Szénszál és titán. Azt mondják, ezt a két anyagot nem szabad együtt alkalmazni. Ez egy szabály. De én ezt megszegtem és működik

– többek között ezt mondja a Titant bemutató ismertető videójában Stockton Rush, a törpe tengeralattjáró tulajdonosa. A 61 évesen elhunyt Rush volt az USA legfiatalabb kereskedelmi pilótája, 18 évesen repült már, de fő célja az volt, hogy ő lehessen az első ember, aki a Marsra lép. Mindezek mellett az innovációiról ismert repülőmérnököt rendkívüli módon érdekelték a tenger mélységei, ha megkérdezték tőle, mi van az óceáni vizekben, azt mondta: cetek, bálnák és a Titanic.

A carbon törzset két titán foglalat tartotta össze Fotó: OCEAN GATE / HANDOUT

Landolt a Titanic fedélzetén

Rush a Titan tervezésénél, mint ahogy általában az életében is, átlépett vagy módosított néhány kőbe vésett szabályt. Ezek közé tartozott egy fizika-kémia alapvetés is: a titánötvözetet és a carbonszálas merevítést nem lehet tengeralattjáróknál együtt alkalmazni, mert a sós víz hatására együtt gyorsabban bomlanak, mint tennék ezt külön-külön. Rush itt – talán életében először –, hatalmasat tévedett, pedig mérnöke már 2018-ban figyelmeztette, hogy rossz úton jár. Rush azért ragaszkodott tervéhez, mert a búvárhajó így jóval könnyebb és kisebb lett, mint hasonló társai, és landolni is lehetett vele a Titanic fedélzetén. Az 1912-ben elsüllyedt hajó bomló acélszerkezete elbírta az apró, jól navigálható, négy elektromos motorral irányított szerkezetet.

A fedélzet orr utáni, viszonylag egyenletes részén landolt a Titan Fotó: HANDOUT

Behorpadt az ablak

A gyártás során a Titan két végére egy-egy titánból készített fémsapkát illesztettek, amit egy 2,4 méteres, szénszálas henger kötött össze, ez volt maga a test. Erről hamar kiderült, hogy bár 4000 méteres mélységre készült, 3000 métert sem bírt ki.

A ciklikus fáradtság jelei jelentkeztek rajta, így a testet 2021-ben teljesen újra kellett építeni.

A beépített carbon sem volt új, egy repülőgyártó cég adta el, mert már túl öregnek találták ahhoz, hogy gépeikbe szereljék be. Az ablakkal sem volt jobb a helyzet: a kémlelőnyílás 1600 méterre volt hitelesítve, Rush többször be is számolt arról, hogy a Titanic 3900 méteres mélységében az anyag behorpad a víz nyomásától.

Az ablak 1600 méteres mélységig volt biztonságos Fotó: HANDOUT

Szenzorok jelezték előre a tragédiát

A test carbon borításán kívül és belül is szenzorokat helyeztek el, ezek voltak hivatottak jelezni, ha a testen repedés keletkezik. A műszerek működőképesek voltak, így Rush és négy vendége hallhatta és láthatta azokat a vészjelzéseket, amiket a műszerek adtak 600 méterrel a Titanic roncsa felett, 3300 méteren lebegő tengeralattjárón. Mindannyian tudhatták, mindennek vége, nincs már idő a menekülésre. A felismerés, a halálfélelem és a szenvedés szörnyű perceiről azért nincs pontos információ, mert a Titan nem küldött többé jelet a helyzetéről, így az utolsó pillanatok már nem rekonstruálhatóak. Az összeroppanást modellezi a cikk végén látható videó.