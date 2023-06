"Nem akart beszállni a halálkapszulába" - csak édesapja kedvéért vállalta az utat a Titan legfiatalabb áldozata

Nem csak Hamis Harding, amerikai milliárdos, hanem mások tragédiáját is magában foglalta a Titan merülőkapszula tragikus balesete. A fedélzeten öten utaztak múlt vasárnap: a kapszulát üzemeltető cég, az Ocean Gate vezérigazgatója, Stockton Rush; a francia haditengerészet veteránja, Paul-Henri Nargeolet; a brit milliárdos, Hamish Harding és a pakisztáni származású üzletember, Shahzada Dawood és fia, az egyetemista Suliman.

A merülőkapszula vélhetően szétrobbant a nyomástól, a fedélzetén utazó öt ember valószínűleg már vasárnap meghalt - Fotó: HANDOUT

Kalandorok és egy rettegő diák merült alá a Titánnal

Az NBC úgy tudja, hogy Paul-Henri Nargeolet és Hamish Harding is élő legendának számítottak szakterületükön, mind a ketten kalandvágyó természetükről voltak híresek, míg Dawood valósággal rajongott a Titanic-legendáért, és már régóta minden vágya az volt, hogy egyszer lemerülhessen a roncsokhoz. Mindössze 19 éves fiáról azonban kiderült: koránt sem volt ilyen lelkes, sőt erős kétségekkel szállt be a kapszulába, ő maga ugyanis egyáltalán nem tartotta biztonságosnak a kicsiny merülőhajót, így szíve szerint lemondta volna az utat.

Nagynénje, Azmeh Dawood elárulta, hogy a fiatal el is mondta neki, hogy ő maga nem akar merülni, de Apák napja alkalmából, édesapja kedvéért mégis vállalja az utat.

Sahazada Dawood megszállott rajongója volt a Titanicnak - Fotó: YouTube

Családja is féltette Sulemant

A család egésze azonnal a tragédia elyszínére utazott a keresés alatt, és a parton várták a fejleményeket. Mindenki a csodában reménykedett:

- A 19 éves Sulemanre gondolok, aki ott bent van, és talán zihálva kapkodja a levegőt... Teljességgel összetör ez a gondolat. Úgy érzem, mintha egy borzalmas filmben ragadtam volna, ahol visszaszámolunk, de nem tudjuk, mi lesz a vége

- mondta a brit lapnak a nagynéni a keresés közepette. Hozzátette, unokaöccse megosztotta vele félelmeit, amiben nagynénje is osztozott:

- Bevallottam neki, hogy akkor sem szálltam volna be abba a tengeralattjáróba, ha egymillió dollárt adnak

- mondta az asszony.

Bár Dawoodék az utolsó másodpercig azon a helyen várták a híreket, ahol a kapszulát utoljára látták, csütörtökön hivatalos közleményt adtak ki. Ebben imára kérik az embereket és megköszönik a támogatást is:

- Köszönettel tartozunk továbbá barátainknak, családtagjainknak, kollégáinknak és jóakaróinknak a világ minden tájáról, akik mellettünk álltak a szükség órájában. A hatalmas szeretet és támogatás segít elviselni ezt az elképzelhetetlen veszteséget - írták. Mint mondták, a többi utast is gyászolják:

- Őszinte részvétünket fejezzük ki a Titan tengeralattjáró többi utasának, családtagjaiknak. Jelenleg nem tudunk válaszolni a megkeresésekre, helyette támogatást, részvétnyilvánítást és imát kérünk

- tették hozzá.

A katasztrofális útért elképesztő összegeket kért el a cég, melynek vezérigazgatója is a fedélzeten vesztette életét - Fotó: OCEAN GATE / HANDOUT

Akár 85 millió forintba is kerülhetett az út

A család elképesztő összeget adott ki az utazásra:

a belépő 85 ezer fontnál, azaz 37 millió forintnál kezdődött, de a Daily Mail úgy tudja, hogy volt olyan utas, aki 195 ezer fontot, azaz több mint 85 millió forintot fizettek ki a katasztrófával végződő élményért.

Ezt a Dawood-család könnyedén megtehette, hiszen Pakisztán egyik leggazdagabb családjai közé tartoztak, és egy világhírű üzletei dinasztiát vittek.

A családtagok Nagy-Britanniában éltek, oda jártak egyetemre, Suleman a Glasgow-i intézményben tanult tudományos szakirányon. A fiútól egyeteme is szívszorító búcsút vett. Ők elmondták: a fiút nagyon érdekelte a tudomány és a kutatás. Ahogyan apját is: Dawood ugyanis szenvedélyesen rajongott minden tudományos kutatásért, nagy összegeket fektetett különböző űrkutatási programokba is.