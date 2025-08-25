Egy anya minden szülőt figyelmeztet: Sokkoló üzenetet talált kislánya ruhájában! (+18)

Tiktokon osztotta meg megdöbbentő élményét egy anya, aki nemrégiben vásárolt kislányának egy húsvéti mintás ruhát, ami a kedves nyuszikkal, csibékkel és cukorkákkal díszítéssel első pillantásra ártatlannak tűnt. Később azonban kiderült, hogy a minták közé apró, nyomtatott szövegek is kerültek, amelyek tartalma egyáltalán nem gyerekeknek való.

Az anya első pillantásra ártalmatlannak tűnő gyermekruhát vásárolt kislányának, amiről végül kiderült az ellenkezője / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az anya mindenkit figyelmeztet

Savannah elmesélte, hogy amikor a lánya éppen aludt, tüzetesebben megnézte a ruhát, és akkor olvasta el a feliratokat. A sorok annyira megdöbbentették, hogy videóban mutatta meg a nyilvánosságnak. A ruhán többek között ilyen üzenetek szerepeltek:

„Akarsz húsvéti tojásvadászatot játszani a takaró alatt?”, „Ez a kupon egy ingyenes peep show-ra jogosít”, valamint „Játsszuk el, hogy nyuszik vagyunk, és csináljuk, ami természetes.” Egy másik szóviccel élő mondat így szólt: „Az én tulipánjaim a te tulipánjaidon akarnak lenni.”

A legfelkavaróbb felirat pedig Savannah szerint ez volt: „Te voltál a legjobb férj és barát, akit egy lány valaha kívánhatott.”

A legtöbben undorítónak és betegesnek nevezték a ruhát, és arról írtak, mennyire elszomorító, hogy ilyen szövegek kerülhetnek gyerekruhára. Bár néhányan felvetették, hogy talán véletlen hiba történt, a legtöbben komoly problémának tartották az ügyet.

A nyomozás végül kiderítette, hogy a ruhát egy Lele & Co. nevű amerikai kisvállalkozás árulta. A cég gyorsan reagált erre, levették a terméket a weboldalukról, és hivatalos bocsánatkérést tettek közzé. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az adott ruhadarab egy viszonteladótól származott, és az átnézés során sajnos nem vették észre a kifogásolt feliratokat. Minden megmaradt darabot megsemmisítettek, és jogi lépéseket tesznek a beszállítóval szemben. - írja a The Mirror.

A cég azt is jelezte, hogy kapcsolatban állnak Savannah-val, és bár számos negatív, sőt gyűlölködő üzenetet kaptak, továbbra is elkötelezettek a munkájuk és értékeik mellett.