Az időutazásra találtak bizonyítékot a focivilágbajnokságon - Videó!

A legnépszerűbb bizonyíték az időutazásra mindenképpen a mobiltelefon. Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy találtak már telefont egy 1860-as évekbeli festményen is, vagy éppen egy XIX. századi alkotáson. Ráadásul volt olyan is, aki a saját nagyapjáról állította, hogy képes az időutazásra, mivel a kezében egy mobiltelefont tartott egy fekete-fehér fényképén.