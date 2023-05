Újabb bizonyíték: 19. századi festmény árulkodik az időutazásról

Egy újabb vad időutazós-elmélet kapott szárnyra, miután egy művészetkedvelő egy iPhone telefont vélt felfedezni egy 1882-es festményen.

Fotó: Pixabay, AFP

A 19. századi The Betrothal of Burns and Highland Mary című festményt R. Josey és James Archer készítette, amin szerelmet vall egymásnak a világhírű skót költő, Robert Burnst és szerelme, Mary Campbell. A műalkotás az Ayr folyó partján állva ábrázolja a párt, amint egymást nézik, mindketten egy sötét színű, lekerekített sarkokkal ellátott téglalapot fognak, amit egyesek egy korai iPhone-nak néznek.

A festmény elgondolkodtatta a művészet rajongóit, egyesek arról kezdtek fantáziálni, hogy Skócia nemzeti költője titkos időutazó képességekkel rendelkezett – tekintve, hogy a kép 125 évvel megelőzi az iPhone telefonok megalkotását.

Could it be time travel?https://t.co/OhyjAo8v3W — Daily Star (@dailystar) May 30, 2023

A rejtélyes jelenség mögött azonban egy egyszerű magyarázat áll. Burns és szerelme 1786-ban találkoztak, hogy a nyugat-skóciai folyó felett kijelentsék házassági terveiket, és ezt az alkalmat egy ősi skót hagyomány szerint: a folyó mellett Bibliát cserélve ünnepelték meg.

Úgy tűnik tehát, hogy a titokzatos fekete téglalap valójában egy vallási szöveg, és nem egy bizarr utalás az időutazásra.

