Megszólalt a pszichológus Csordás Ákos helyzetéről: „A gyászt nem lehet megoldani”

Csordás Ákos felesége másfél évvel ezelőtt adott életet egy ikerpárnak, ám a földöntúli boldogság nem tartott sokáig, hiszen a kislányuk néhány nappal később elhunyt. A kis család azóta hármasban éli a mindennapjait, miközben ezzel a szörnyű tragédiával is küzdenek. Drelyó Ágnes pszichológus most szakértői szempontból mesélt arról, hogy mi mindenen mehetnek keresztül a fiatal szülők.

Csordás Ákos kislánya halála óta már másfél év telt el, de a család fájdalma nem múlik (Fotó: RTL)

Csordás Ákos kisfia már másfél éves, és az édesapa elmondása szerint egy nagyon vidám, kedves és okos gyermek, akiért természetesen mindent megtesznek. Ez persze nem minden esetben csillapítja a gyász fájdalmát, sőt a pszichológus szerint bizonyos szempontból nehezítheti is.

„Ez egy rettenetesen mély, összetett hatás, ami ilyenkor a szülőre, illetve a túlélő gyerekre hárul, mind érzelmileg, mind pszichológiailag, és gyakran fizikailag is. Egyrészt van egy kettős érzelmi helyzet, mert van egy öröm és egy gyász. Az euforikus öröm után szinte azonnal egy hihetetlen mély gyász jelenik meg a családban, amit nagyon nehéz kezelni. Amikor valaminek örülünk, akkor nehezen tudunk empatikusak lenni, például szomorú helyzetekkel, de ugyanígy ez fordítva is igaz, Ebben az esetben ott van egy gyermek, akire figyelni kell, aki felé szeretetet kell sugározni, de ott a fájdalom is. Ez az egyik legnehezebb helyzet azt hiszem, ami egy ember életébe előállhat” – kezdte a szakértő.

Gyakran a bűntudat is felbukkan ez ilyen esetben, hiszen felmerül az a kérdés, hogy hogyan örülhetek az egyik gyerekemnek, miközben a másikat elvesztettem. Van-e jogom örülni? Van-e jogom megélni a boldogságot? És ezek nagyon nehéz pszichológiai, morális kérdések, amire az ember nem azonnal vagy talán sosem találja meg a választ. Ezzel meg kell tanulni együtt élni. És ez a fajta érzelmi ambivalencia iszonyú kimerítő és nagyon nehezen feldogozható

– tette hozzá.

Csordás Ákos énekesként már nem igazán tevékenykedik, helyette musical színész lett és civil munkát is végez (Fotó: RTL)

A gyász Csordás Ákos gyermekére és házasságára is hatással van

A lélekgyógyász szerint fontos azt is figyelembe venni, hogy ezt a fájdalmat nemcsak egyénenként érzik a szülők, hanem kettejük kapcsolatára és a gyermekükre is hatással van.

Ezekben a helyzetekben, értető módon, az emberek sokkal hosszabb ideig gyászolnak, mert az, hogy megmarad egy másik gyerek folyamatosan emlékezteti őket a másik hiányára. Ebben az esetben a gyermekre egy kettős szerep hárul, ami a hozzá való kötődésben is egyébként problémákat eredményezhet. Gyakran a szülők elkezdik túlzottan védelmezni, vagy olyan elvárásokkal terhelni, amik egyébként egy normál, veszteség nélküli életindításnál nem lennének jelen, ugyanis úgy érezhetik, hogy két életet kell élniük egy gyermekben, ami őt is túlterhelheti

– magyarázta Ágnes.