Ősi vallásos festmény bizonyíthatja az idegenek létezését – Fotó

Sok embert meggyőzött egy ősi festmény, akik korában nem hittek a földönkívüliek létezésében. A furcsa jelenség egy Jézus Krisztust ábrázoló ősi festményen bukkant fel, amit jelenleg a grúziai Svetitskhoveli katedrális falán őriznek.

A freskón a keresztre feszített megváltó látható, de úgy tűnik, hogy a háttérben valamiféle ufó is felbukkant. Ráadásul egyszerre két óriási repülő csészealj is megjelenik, amikre az egyik alak mintha rá is mutatna.

Az ősi rajz eredete és alkotói ismeretlenek, bár úgy gondolják, hogy körülbelül 1000 évvel ezelőttről származik.

A felröppent furcsa találgatásoknak a műszakértők vetettek véget. Művészettörténészek szerint a 11. századi műalkotáson látható ufó valószínűleg őrangyalokat hivatott ábrázolni.

Ez azonban felháborodást váltott ki, mivel a szakértők szerint ez a magyarázat ellentmond annak, ahogyan az angyalokat akkoriban és most is általában ábrázolják: vagyis szárnyakkal.

- Úgy tűnik, az ismeretlen művész azt akarja mondani, hogy ezek a repülő csészealjak jelen voltak Jézus halálakor. Az arcok valószínűleg azt jelentik, hogy ezeket a járműveket olyan emberek vagy lények vezették, akik, úgy tűnik, központi szerepet játszanak az eseményben. Bizonyára részei voltak a keresztre feszítés történetének, legalábbis ahogyan azt a grúz ortodox festmény is bizonyítja – olvasható az Ancient Aliens nevű összeesküvés-elméletekkel foglalkozó weboldalon.

Egyébként nem ez az első eset, hogy egy festmény vált ki vitát, és ad okot egy összeesküvés-elméletre. Nemrég a holland mester, Ferdinand Bol által a 17. században festett „Fiú” portréja okozott hasonló döbbenetet. Egyesek szerint ugyanis a festmény bizonyítja, hogy az időutazás létezik.