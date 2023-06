Élőben közvetítették az illegális gyorsulási versenyt, ez lett a vége

Dagad a botrány a fóti gyorsulási verseny miatt. Ahogyan azt a Bors is megírta, minden hétvégén tuningosok mérik össze az erejüket Fóton az Auchan parkolójában. A futamokra több, mint száz ember látogatott el esténként, akik előszeretettel készítettek felvételeket is, amiket megosztottak a közösségi oldalakon. Többen élőben közvetítették az eseményt a TikTok-csatornájukon. Társaik szerint miattuk került reflektorfénybe az illegális rendezvény.

Mindenki sorra akar kerülni

Az életveszélyes rendezvénynek rengeteg érdeklődője van – írta a Ripost. Esténként több mint száz ember vonul ki, hogy versenyezzen vagy szurkoljon a sofőröknek. Egyenes, aszfaltozott szakaszon indítják el a versenyzőket. Általában egy fiatal srác a startjelző, aki egy vonalba állítja az autósokat, háromig számol, majd elindítja a bőgő motorú gépeket. Azok, akik szívesen összemérnék az erejüket egymással, képesek fél órát is sorban állni, hogy ismét ők következhessenek. Ám várakozás közben sem unatkoznak, ugyanis bekapcsolják a telefonjukat és élő adásban közvetítik a rendezvényt.

Verseny közben is élőztek a sofőrök

Annak ellenére, hogy a rendezvény közismertnek tekinthető, többen mégsem örülnek annak, ha valaki élőben közvetíti mindezt a TikTok-csatornáján.

Több tíz éve vannak versenyek, mindig is volt és lesz. Csak akkor nem volt TikTok, hogy lebukjanak

– írták.

Míg egy másik olvasó az írta:

Bezzeg a mi időnkben nem volt TikTok és tovább tartott a buli

Sok hülye… Néhány követő miatt ránk hozza a bajt!

- írta egy harmadik. A tuningosok tisztában voltak azzal, hogy többen élőznek, emiatt hibáztatják is őket. Ám köztük vannak olyanok is, akik állították, hogy ha nem tudnak ellátogatni a versenyre, akkor csak az „tartja életben őket”, hogy nézhetik otthonról.

Az a poén, hogy illegális?

A Ripostnak korábban beszámolt egy bennfentes, aki többször részt is vett az illegális futamon. Elmondta, hogy jó szórakozásnak tartja a rendezvényt, de annak érdekében, hogy ne történjen baleset, keretet kellene adni a egésznek.

- A cikk megjelenése óta több résztvevővel is beszéltem, ők azt mondják, hogy ha biztonságossá tennék, tehát a nézőket is kordon mögé zárnák, valamint az autósokat is szabályosan versenyeztetnék, akkor már nem lenne „ugyanolyan” a hangulata az egésznek. Bár ezt először ki kellene próbálni, de egyelőre senki sem tervezi, hogy felkarolja a tuningosokat - mondta.

