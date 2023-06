Megszólalt egy bennfentes a hazai illegális gyorsulási versenyekről, így próbálják átverni a rendőröket

Hatalmas tömeg és száguldozó autók – a Ripost kollégájának sikerült kijutnia a Fóton megrendezett illegális gyorsulási versenyre, ahol a felvételek alapján, száznál is többen voltak kíváncsiak a tuningolt gépek harcára. A Ripost most elért egy bennfentes fiatalt, aki többször is indult a autójával az életveszélyes megmérettetésen. Megdöbbentő részletekről számolt be.

Tömegek vonulnak ki éjszakánként a versenyre Fotó: Ripost

Egyszerre több helyen futnak a versenyek

Igazi „közösségtalálkozót” tartanak a gyorsulási versenyek imádói Fóton az Auchannál, minden péntektől vasárnapig. Ám kiderült: több helyszínen vannak egyszerre, hiszen bármikor rajtuk üthetnek a rendőrök.

Szép lassan kialakult egy „szokás” a tuningosok között

– kezdte Ádám.

– Mivel ők is tudják, hogy illegális, amit csinálnak, így ki kellett találniuk valamit arra az esetre, ha a rendezvényen megjelennének a rendőrök.

Így ha rajtuk ütnek, egyszerűen átmennek a másik helyszínre, és folytatják a bulit.

Egyszerre Fóton, Dunakeszin és Budapesten vannak versenyek. Legtöbbször nincs konfliktus a hatósággal, így a srácok az éjszaka folyamán csak azért változtatnak helyszíneket, mert meg szeretnének mérkőzni minél több új sofőrrel.

Összetartó közösséget kovácsolt a gyorsulási verseny...

Ez egy nagy család

– meséli Ádám.

– Az elején csak néhány srác szórakozott az autóikkal, de mára óriási tömeg gyűlt össze. Mindenki szólt a barátainak és ismerőseinek, majd azok is szóltak az övéiknek. Családosok, gyerekekkel együtt jelennek meg és nézik a futamot. Mellettük pedig vannak fiatalok is, akik a szórakozóhelyek helyett inkább ide jönnek hétvégén ismerkedni. Ma már kempingszékekkel felpakolva érkeznek meg, hogy le tudjanak ülni a pálya szélén és tudjanak sörözgetni, miközben mellettük zúznak a kocsik.

Életveszélyes: verseny közben lógott ki az autóból egy kislány Fotó: Ripost

Élőben közvetítik a versenyeket

Hiába lenne „titkos” a rendezvény, legtöbben a látvány és a hangulat miatt élőznek a TikTok-csatornájukra. Fóton a verseny egy parkoló melletti aszfaltozott úton zajlik. Általában egy fiatal srác a startjelző. Egymás mellé állítja az érkező autókat, megnézi, hogy egy vonalban legyenek, majd háromig számol, felbőgnek a motorok, és kilőnek az autók. A résztvevők luxusautóval, tuningolt verdával, motorral, de a legelvetemültebbek rollerrel is indulnak az életveszélyes meneten.

Védőfelszerelés nélkül indult el egy rolleres srác Fotó: Ripost

Jó a buli, de mi van, ha meghal valaki?

A nézőket és a száguldozó gépeket egy kis padka választja el egymástól. Ha valaki elveszíti az uralmát az autója felett és belecsapódik a tömegbe, valószínűleg tucatnyian meghalnának.

Addig senki sem gondol bele a veszélybe, míg meg nem történik a tragédia

– folytatta.

– Mivel elég sötét a terület, ahol a verseny folyik, ezért simán lehet belőle baleset. Ráadásul többször is előfordul, hogy egy-egy indulás előtt még a nézők egyik oldalról a másik oldalra átrohangálnak a kocsik előtt. Ha keretet adnának a versenynek, akkor valószínűleg a kecske is jóllakna és a káposzta is megmaradna – zárta.

Íme a Ripost videója a helyszínről: