Egy 13 éves fiú több daganattal küzd egyszerre: „Ő egy harcos”

A 13 éves, Leicesterből származó fiú először tavaly decemberben panaszkodott hátfájásra, miután megsérült az iskolában rögbizés közben, de az idő múlásával a fájdalom egyre rosszabb lett, és februárban kénytelen volt feladni a focizást.

Fotó: Pexels

Amikor Harrison fájdalmai súlyosbodtak, 34 éves édesanyja, Lindzey szerint a család ösztönösen tudta, hogy valami komoly bajról van. A család szerint az első sürgősségi vizitek során azt mondták nekik, hogy a tinédzser valószínűleg növekedési fájdalmakkal vagy izomproblémákkal küzd. A következő hónapban a családjának közölték, hogy több daganata van: a gerincében, a lépében, a gyomrában, a májában, a tüdejében és a veséiben.

„Harrison kitartott. Ő egy harcos, egy igazi bajnok. Nagyon büszke vagyok rá” – mondta Mitchell, a rákkal diagnosztizált fiú édesapja.

A család szerint először azt mondták nekik, hogy csírasejtrákja van, de 36 éves apja, Mitchell szerint most derült ki, hogy valószínűleg egy másik ritka formája a betegségnek. A vizsgálatok folytatódnak, hogy meghatározzák, milyen típusú rákja van Harrisonnak, és jelenleg nem ismert a prognózisa. Harrison négy kemoterápiás kezelésen esett át.

„Reméljük, hogy a legutóbbi kezelés sokkal hatékonyabb lesz, és a daganatok mérete csökkenni fog. De tudjuk, hogy semmi sem biztos.” – teszi hozzá.

Harrison szülei most egy eseményt szerveznek, hogy pénzt gyűjtsenek fiuk jövőbeli kezelésére, valamint más rákos gyermekek támogatására. A Leicester City szezonbérletes szurkolóját két öccse, egy 9 és egy 11 éves fiú támogatja a kezelés alatt.