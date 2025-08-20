UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Balogh Tamásné még most is profitál a Séfek Séféből: „Szabi lett a győztes, de a műsor királynője én voltam”

hírnév
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 16:00
győzelemsiker
A biztosítási tanácsadó amatőrként indult a Séfek Séfe 6. évadában, és bár nem ő nyert, így is győztesnek érzi magát. Balogh Tamásné nem irigyli Szántó Szabi címét, hiszen mindent elért anélkül is.
Niki
A szerző cikkei

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja az egyik legfurcsább és legmegosztóbb karakterként vonult be a műsor történetébe, amit ő cseppet sem bán. Ez a „szerep” számára nem csak ismertséget, de az élete sok más területén is sikert hozott, amihez nem kellett a győzelem. Most erről mesélt a Borsnak.

Balogh Tamásné
Ugyan a Séfek Séfe Szántó Szabolcs győzelmével ért véget, de Balogh Tamásné is rengeteget nyert általa (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné a napokban a Séfek Séfe győztesével együtt zsűrizett egy lecsófőző versenyen, ami egy újabb nagy élmény volt számára. Szántó Szabi persze profiként tekint erre a szakmára, amit Eszter nem is vitat el tőle, de úgy érzi, ő maga is megtalálta a helyét.

„Az életmódváltással kapcsolatos videóm kapcsán kerestek meg ezzel a felkéréssel és nagyon örültem neki. Szabival is jó viszonyban vagyunk, bár elég ritkán találkozunk, hiszen rengeteget dolgozik. Abszolút nincs bennem irigység vagy ilyesmi vele kapcsolatban, már a műsor alatt is tudtam, hogy amatőrként nincs esélyem nyerni, ő viszont profi, és meg is érdemelte ezt. Számomra ez nem is a győzelemről szólt igazán, sőt, amit akartam, azt el is értem” – vágott bele.

Én úgy érzem a műsor egyik, ha nem a legnagyobb nyertese vagyok. Ismert lettem, kapok megkereséseket fellépésekre, kötöttem biztosításokat általa, sőt, még a köténybiznisz is nagyon bejött. Úgyhogy szerintem hiába Szabi lett a győztes, de a műsor királynője én voltam

 – tette hozzá nevetve.

Balogh Tamásné Szántó Szabolcs
Balogh Tamásné Szántó Szabolcs étterme miatt pontosan tudja mennyi munkával jár egy saját hely, amibe ő nem vágna bele (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné éttermét követelik a rajongók

Az üzletasszony ugyan továbbra is foglalkozik főzéssel és gyárt is ilyen tartalmakat, de mindig leszögezi, ő ezt amatőrként teszi. Ennek ellenére Balogh Tamásné TikTok oldalán a rajongók szinte követelik, hogy nyisson egy éttermet.

Rengetegen írnak, hogy eljönnének az éttermembe, de nem tervezek ilyesmit. Úgy gondolom, a vendéglátáshoz egy teljesen más szemlélet kell, én pedig nem adnám fel a vállalkozásomat. 8 éve foglalkozom a biztosításokkal, és sikeres is vagyok benne, ráadásul ez egy fix bevételi forrást biztosít nekem, ami elengedhetetlen

 – magyarázta.

„Emellett látom, hogy például Szabi étterme is mennyi időt és energiát igényel, ami nem nekem való. Én nem szeretnék heti hét napot dolgozni, számomra fontos, hogy a hétvége az a férjemé és a családé legyen” – vallotta még be.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu