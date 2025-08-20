Balogh Tamásné még most is profitál a Séfek Séféből: „Szabi lett a győztes, de a műsor királynője én voltam”

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja az egyik legfurcsább és legmegosztóbb karakterként vonult be a műsor történetébe, amit ő cseppet sem bán. Ez a „szerep” számára nem csak ismertséget, de az élete sok más területén is sikert hozott, amihez nem kellett a győzelem. Most erről mesélt a Borsnak.

Ugyan a Séfek Séfe Szántó Szabolcs győzelmével ért véget, de Balogh Tamásné is rengeteget nyert általa (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné a napokban a Séfek Séfe győztesével együtt zsűrizett egy lecsófőző versenyen, ami egy újabb nagy élmény volt számára. Szántó Szabi persze profiként tekint erre a szakmára, amit Eszter nem is vitat el tőle, de úgy érzi, ő maga is megtalálta a helyét.

„Az életmódváltással kapcsolatos videóm kapcsán kerestek meg ezzel a felkéréssel és nagyon örültem neki. Szabival is jó viszonyban vagyunk, bár elég ritkán találkozunk, hiszen rengeteget dolgozik. Abszolút nincs bennem irigység vagy ilyesmi vele kapcsolatban, már a műsor alatt is tudtam, hogy amatőrként nincs esélyem nyerni, ő viszont profi, és meg is érdemelte ezt. Számomra ez nem is a győzelemről szólt igazán, sőt, amit akartam, azt el is értem” – vágott bele.

Én úgy érzem a műsor egyik, ha nem a legnagyobb nyertese vagyok. Ismert lettem, kapok megkereséseket fellépésekre, kötöttem biztosításokat általa, sőt, még a köténybiznisz is nagyon bejött. Úgyhogy szerintem hiába Szabi lett a győztes, de a műsor királynője én voltam

– tette hozzá nevetve.

Balogh Tamásné Szántó Szabolcs étterme miatt pontosan tudja mennyi munkával jár egy saját hely, amibe ő nem vágna bele (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné éttermét követelik a rajongók

Az üzletasszony ugyan továbbra is foglalkozik főzéssel és gyárt is ilyen tartalmakat, de mindig leszögezi, ő ezt amatőrként teszi. Ennek ellenére Balogh Tamásné TikTok oldalán a rajongók szinte követelik, hogy nyisson egy éttermet.

Rengetegen írnak, hogy eljönnének az éttermembe, de nem tervezek ilyesmit. Úgy gondolom, a vendéglátáshoz egy teljesen más szemlélet kell, én pedig nem adnám fel a vállalkozásomat. 8 éve foglalkozom a biztosításokkal, és sikeres is vagyok benne, ráadásul ez egy fix bevételi forrást biztosít nekem, ami elengedhetetlen

– magyarázta.

„Emellett látom, hogy például Szabi étterme is mennyi időt és energiát igényel, ami nem nekem való. Én nem szeretnék heti hét napot dolgozni, számomra fontos, hogy a hétvége az a férjemé és a családé legyen” – vallotta még be.