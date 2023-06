Titkos illegális gyorsulási versenyre jutott be egy stáb Fóton

Száznál több ember, bőgő motorok, száguldó kocsik: a Budapesthez közeli Fóton minden hétvégén megtartják a titkos tömegpartit, ahol tuningolt autók, motorok és rollerek versenyét százak nézik meg - köztük gyerekek is. A Ripost stábja bejutott a bulira, ami nagyon jó, de sajnos illegális és életveszélyes. Ha egy autó kisodródna és a tömegbe csapódna, sok halálos áldozatot követelne a verseny...

Tömegek kíváncsiak a gyorsulási versenyre. Fotó: Ripost

Az egész egy nagy, de veszélyes fesztivál

Pénteken amikor besötétedett, rengeteg ember és jármű gyülekezett a fóti Auchan parkolójában. A Ripost úgy tudja, hogy az eseményt évek óta megrendezik, minden hétvégén legalább egy este, így egyre nagyobb a rajongótábora. Sok néző sört és kempingszékeket is hozott. A tömeg egy része nagyon is közel, közvetlenül a "versenypálya" mellett áll.

A száguldozó autók mellett álltak az emberek. Fotó: Ripost

Mindenkinél kézben a telefon, sokan közvetítik a futamokat a neten.

Egyenes betonszakaszon indítják el a versenyzőket. Egy startjelző egymás mellé állítja az autókat vagy motorokat, megnézi, hogy egy vonalban legyenek, majd visszaszámol, és bőgő motorral kilőnek az autók...

Van itt luxuskocsi, tuningolt verda, rengeteg bika kétkerekű motor, ősi veteránautó, szakadt, de megspécizett szocialista romkocsi, de elektromos rollerrel is van, aki versenybe száll... Egy fiatal például ezt tette bukósisak és védőfelszerelés nélkül, és egy száguldó autó ellen versenyzett..

Sajnos a gyorsuló autókban is ülnek gyerekek. Egy kislány például menet közben az ablakon lógott ki… De a "nézőtér" is tele van kisgyerekkel.

Elég sötét a terület, és a versenyzőket a nézőktől csupán egy padka választja el. Ha egy kocsi beleszállna a tömegbe, valószínűleg többen meghalnának...

Valaki rollerrel vágott neki...Fotó: Ripost

A szemtanúk szerint nagyon jó buli ez az egész, csak lehet, hogy valamilyen szervezett, biztonságos keretet kellene adni a versenynek, hiszen ha elzavarják ezeket az embereket, akkor átmennek egy másik helyszínre és folytatják.

Íme a Ripost helyszíni videója: