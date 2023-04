Heti top 5: Madaraktól rettegnek egy budai társasház lakói, a Pentagon 3 ufót lőtt le

Madárürülék lepte el egy budai társasház lakóinak ablakait, ablakpárkányait és még a parkoló kocsikat is. A madarak már jó ideje látogatják a környéket, mivel itt lakik ugyanis az a férfi, aki állandóan eteti az állatokat, amiből már elege van a társasház lakóinak.

A XXII. kerületi Tűzliliom utcában lévő ház lakói Ágoston Zoltánt hibáztatják, aki 2. emeleti lakásából minden reggel magokkal eteti a galambokat, mert elmondása szerint, ha nem tenné az állatok éhen halnának.

A lakóknak elegük van a madáürülékből Fotó: Bánkuti Sándor/Metropol

A ház lakóit természetesen bosszantja, hogy az idős úr a környékre csalja a galambokat, ezért többször kérték már, hogy fejezze be be a galambok etetését. De ő azt mondja, csak segíteni akar...

* * *

Az óceán túl oldalán is számos érdekes hír látott napvilágot, a Pentagon a héten megerősítette, hogy lelőtt három UFO-t. Minderről videót ugyanakkor nem volt hajlandó közzétenni.

Több sajtóorgánum is kérte, hogy tegyék közzé az esetről készült felvételeket, ám a Pentagon egyik sajtómunkása egy igen érdekes nyilatkozatot küldött csak ki. „Elmondhatom, hogy jelenleg nincs olyan kép vagy videó, amelyet ki tudnánk adni. A képek továbbra is titkosak, és nem kaptam semmilyen információt a besorolás változásának lehetséges idővonaláról. A Pentagonnak nem kell olyan felvételeket közzétennie, amelyek „biztonsági kockázatot” jelentenek." Tegyük hozzá, az UFO nem feltétlenül idegen űrlényeket jelent, hanem csupán az "azonosítatlan repülő objektum" rövidítése.

* * *

Óriási felháborodást okozott a McDonald's dolgozója, aki a TikTokon osztott meg egy videót, amelyben egy közte és egy vevő között elhangzott beszélgetéssel szemléltette a gyorsétteremben folyó munkavégzés valódiságát. Hogy a szóváltás miként zajlott pontosan, itt derül ki.

* * *

Hiába próbálták újraéleszteni, már nem tudtak segíteni azon a 41 éves férfin, aki egy rollerről esett le Nyúlon. A helyiek szerint a férfi után egy 3 éves kisgyerek maradt utána félárván. Az áldozat egy születésnapi ünnepségről ment haza, amikor rosszul lett és ráesett a rollerre. Egy barátja szerint megállt a szíve. A környéken élők megpróbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét.

* * *

Egy emberként sokkolta az országot annak az anyának a kérése, aki továbbra is kétségbeesetten keresi a 15 éves lányát. A fiatal lány Tiszakécskén élt édesanyjával, nevelőapjával és fiatalabb testvérével. A család mind azért imádkozik esténként, hogy Era hazatérjen. A tinédzser otthonából tűnt el és azóta sem kereste családját. Az édesanya napok óta nem alszik, aggódik mi lehet kislányával.

Ha bárkinek tudomása van Era hollétéről, azonnal értesítse a rendőröket Fotó: Bors

Nagyon nehéz ez a helyzet. Aggódom, mi lehet vele. Tudom, hogy most kamasz és lázad. Csak abban tudok reménykedni, hogy hazajön. Sosem gondoltam volna, hogy velünk ilyesmi megtörténhet

– mondta kétségbeesetten az asszony, akit azt is elmesélte: Era egy életvidám, mindig mosolygós lány volt, aki szeretett a barátaival időt tölteni és nagyon jó kapcsolatot ápolt családjával is. A fiatal lány után már a rendőrség is nyomoz.