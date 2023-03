"Era, kérlek, gyere haza!" – Kétségbeesetten keresi édesanyja a 15 éves Erikát

Kétségbeesetten várja haza családja a 15 éves Rozmis Erika Hajnalkát. A fiatal lány Tiszakécskén élt édesanyjával, nevelőapjával és fiatalabb testvérével. Mind azért imádkoznak esténként, hogy Era hazatérjen. A tinédzser otthonából tűnt el és azóta sem kereste családját.

Ha bárkinek tudomása van Era hollétéről, azonnal értesítse a rendőröket. Fotó: Bors

Édesanyja napok óta nem alszik

A fiatal édesanyja, Pintér Erika Hajnalka mesélt lánya eltűnéséről és annak körülményeiről. Az édesanya napot óta nem alszik, aggódik mi lehet kislányával.

Nagyon nehéz ez a helyzet. Aggódom, mi lehet vele. Tudom, hogy most kamasz és lázad. Csak abban tudok reménykedni, hogy hazajön. Sosem gondoltam volna, hogy velünk ilyesmi megtörténhet

– mondta kétségbeesetten az asszony, akit azt is elmesélte: Era egy életvidám, mindig mosolygós lány volt, aki szeretett a barátaival időt tölteni és nagyon jó kapcsolatot ápolt családjával is.

– Olyan 4-5 hónapja megismerkedett egy fiúval. Onnantól teljesen kifordult önmagából. Egész nap csak a telefont nyomkodta és kizárt mindenkit az életéből. – részletezte az édesanya.

Problémás a fiú és családja

Erika tudomása szerint a fiú és családja problémás, ezért is félti nagyon Erát.

Mielőtt elment összekaptunk mert elvettem tőle a telefonját. Féltem, hogy elszökik és jogos volt a félelmem. Minden ajtót bezártam, viszont ő kiugrott az ablakon.

– sorolta, majd azt is elárulta: lányát ekkor már egy autó várta a ház előtt, valószínűleg a fiúval már korábban megbeszélték, hogy menni fog érte. De az sincs kizárva, hogy öccse telefonjáról értesítette a nála idősebb szerelmét.

Édesanyja elmondta, a lánnyal előtte semmi gond nem volt, nagyon jóban voltak és mindent megbeszéltek. A fiatal lány után már a rendőrség is nyomoz.

Csak biztonságban akarja tudni

Szeretném, ha hazajönne. Én megértem, hogy most szerelmes, hiszen fiatal, tini, ez teljesen természetes az ő korában. Csak rettegek attól, hogy baja esik. Nagyon féltem őt.

– mondta könnyeivel küszködve Erika, aki azt is kiemelte: minden anya legrosszabb rémálma, hogy valami történik a gyermekével. Ő sem szeretne mást, csak biztonságban tudni Erát, ezért most neki is szeretne üzenni: