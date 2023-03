Szörnyű csapás érte a budai társasház lakóit: egy nyugdíjast okolnak érte

Borzalmas állapotok uralkodnak egy budai társasház környékén. Nemcsak az ablakpárkányokon áll a madárürülék, hanem a parkoló autókat is beteríti már. A madarak persze nem véletlenül szemelték ki maguknak ezt a helyet. Itt lakik ugyanis az a férfi, aki állandóan eteti az állatokat, amiből már elege van a társasház lakóinak.

Fotó: Bánkuti Sándor/Metropol

A XXII. kerületi Tűzliliom utcában lévő ház lakói Ágoston Zoltánt hibáztatják, aki 2. emeleti lakásából minden reggel magokkal eteti a galambokat, mert elmondása szerint, ha nem tenné az állatok éhen halnának. Ellátogattunk a házhoz, amint megérkeztünk rögtön megütötte a fülünket a galambok turbékolásának hangja, majd láttuk, hogy a parkoló kocsiktól kezdve a járdán át a padokig mindenhol galambpiszok van.

A második emeleten élő bácsi eteti a galambokat Fotó: Bánkuti Sándor / Metropol

"Szerinte éhen halnak a madarak, hogyha ő nem eteti őket"

A ház lakóit bosszantja, hogy az idős úr a környékre csalja a galambokat, ezért egy dolgot kérnek: fejezze be a galambok etetését. Vajai Ildikó az idős úr alatt lakik és elmondása szerint az ő párkányán landol a galambürülék nagy része, ami akár betegségeket is terjeszthet. Megesett már az is, hogy a földre lehulló magokból kukorica nőtt, amit a lakóknak kellett kiirtaniuk. A lakók Hitchcock Madarak című horrorfilmjéhez hasonlították a helyzetüket.

A másodikon lakó bácsi több mint két éve az ablakpárkányára szór ki madáreleséget, és így eteti a galambokat. A madarak az ablakpárkányon ülve leszórják a magot, lepotyogtatnak ürüléket az ablakpárkányra. Nem lehet kiteregetni a ruhákat, az ablak örökké tiszta madárürülék, a magok kinőnek a kertben, nem lehet közlekedni néha

- mondta Ildikó, aki szerint az egyetlen megoldás az lenne, ha a bácsi befejezné a madarak etetését. "Mi próbáltunk már vele többször beszélni, szépen kérni őt, hogy fejezze ezt be, de hajthatatlan, szerinte éhen halnak a madarak, hogyha ő nem eteti őket."

Sajnos minden nap eteti a galambokat, és egyszerre tíz-tizenkettő is felfér az erkélyre vagy a párkányra. Mikor már jóllaknak, mindent összepiszkítanak, már a korlát is olyan, nem merjük megfogni

- mondta Irén.

A többi lakó ablakpárkányára piszkítanak a galambok Fotó: Bánkuti Sándor / Metropol

Nem akarom, hogy megbüntessék. Nekem csak egy kérésem van: ne etesse a madarakat; azért se, mert például jön a nyár, kitesszük a ruhákat, ugyanúgy lepotyogtatják, mint bármit

- kérte Veronka.

"Most én rossz ember vagyok, mert segítem az állatokat?"

Ágoston Zoltán elmondta, hogy ő nem érzi magát hibásnak, hiszen szerinte az egyetlen bűne, hogy szereti az állatokat. A férfi 43 éve él a házban és 15 éve ápolja otthon beteg feleségét. A galambokat pedig azért kezdte el etetni, mert szerinte egyre kevesebb számukra az élelem és máskülönben éhen halnának.

Ágoston Zoltán minden reggel magokat szór ki a galamboknak Fotó: Bánkuti Sándor / Metropol

Tizenöt éve egyedül ápolom a nejemet, itthon fekvő beteg. Most én rossz ember vagyok, mert segítem az állatokat? Hát ilyen rossz emberek kellenének, nagyon sokan. Azért, mert valaki támogatja az állatokat, azért nem lehet felelősségre vonni

- mondta Zoltán, aki szerint a lakóknak nem kellene bosszankodniuk a galambok miatt, a házkezelőknek pedig sűrűbben kellene takarítani.