Iszonyatos erejű balesetről jött hír: teljes útzár lépett életbe, mentők és tűzoltók mindenütt

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 09:05
Több egység is dolgozik a mentésen.
Összeütközött két személyautó a 3823-as út Kemecse és Nyírbogdány közötti szakaszán. A baktalórátházi hivatásos tűzoltók, áramtalanították a járműveket. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az érintet útszakaszt - írja a katasztrófavédelem

