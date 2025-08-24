Iszonyatos erejű balesetről jött hír: teljes útzár lépett életbe, mentők és tűzoltók mindenütt

Összeütközött két személyautó a 3823-as út Kemecse és Nyírbogdány közötti szakaszán. A baktalórátházi hivatásos tűzoltók, áramtalanították a járműveket. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az érintet útszakaszt - írja a katasztrófavédelem.