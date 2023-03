Sokan biztatják Jankát, a csinos magyar burkoló lányt - Videó!

Janka kiskora óta nem kutyakozmetikus, manikűrös, vagy kozmetikus szeretett volna lenni, inkább úgy gondolta, hogy szerencsét próbál egy férfiak uralta szakmában, így hát ő lett a Burkoló Lány.

Janka precízen végzi a munkáját Fotó: Bánkúti Sándor

A kritikákból merített erőt

Az elején, amikor megtetszett ez a szakma, olyanokat mondtak nekem, hogy "ez nem olyan kislánynak való, mint te, úgysem fogsz megmaradni a szakmában, ha elvégzed." Én pedig pont emiatt kaptam vérszemet és elhatároztam, hogy akkor is megmutatom

- emlékezett vissza a Ripostnak a 27 lány, aki a kritikák miatt csak még jobban be akarta bizonyítani, hogy igenis rátermett a szakmára.

Janka az évek során megtapasztalta az emberek támogatását is, ami hihetetlenül sokat jelent számára. Sokat köszönhet a mestereinek, Ricsinek és Norbinak, hisz tőlük tanul a mai napig és most is együtt dolgozik velük burkolóként.

A Burkoló Lány évek óta dolgozik a szakmájában Fotó: Bánkúti Sándor

"Meg kell mutatni, hogy egy nő nem ragad le a fakanál és a nokedliszaggatásnál"

Az internetezők kommentekben bíztatják Jankát, hogy igenis mutassa meg a világnak: egy nő is végezhet kétkezi fizikai munkát.

Ügyes és sok sikert a munkájához. Úgy gondolom, hogy semmilyen becsületes munkát nem kell szégyellni, legyen az fizika vagy szellemi, hiszen a becsületes munkában nincs szégyen, szégyen van a tétlenségben [...]

- írta Zsolt.

"Szuper vagy. Meg kell mutatni, hogy egy nő nem ragad le a fakanál és a nokedliszaggatásnál. Én asztalos szeretnék lenni. Igen, minden egyes beszólás után annál inkább meg akarom mutatni, hogy igenis ezt én is meg tudom csinálni. További sok sikert kívánok" - bíztatta Anikó.

Minden elismerésem Neked, Janka! Sok sikert kívánok! Egyáltalán nem szégyen a fizikai munka. Miért ne csinálhatná nő is a burkolói munkát

- írta Szilárd.

"Találkoztam már gépész, csőszerelő, gipszkartonos kolleginával, dolgoztam is festővel, asztalossal, mind tökéletesen végezték a dolgukat" - jegyezte meg Alex.

Nagyon ügyes vagy, kívánom hogy sok hosszú, boldog évet tölthess el a szakmádban, érezd nagyon jól magad benne

- üzente Ferenc.

Videónkban megnézheted, hogy dolgozik a Burkoló Lány: