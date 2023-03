Mennyire kell megijedni, ha repedések jelennek meg a házfalon?

Lakásokban is előfordulhat a probléma, de kertes házakban sokkal nagyobb az ijedtség, ha repedés jelenik meg a falon, hiszen a lakók rögtön a legrosszabbra gondolnak, hogy össze fog dőlni a ház. Többféle repedés is megjelenhet, ennek többsége teljesen ártalmatlan, nem életveszélyes, de azért nem árt az elővigyázatosság.

A repedést a falon több minden okozhatja - Fotó: Pixabay

Mi okozza a repedéseket a falon?

A repedések oka gyakran az, hogy a fal elmozdul valamilyen irányba, és nem tartja ott a másik faldarab. Repedések leggyakrabban azért alakulnak ki, mert az épület alapja a ház súlyától megsüllyed, mert az alatta levő talaj nem lett eléggé tömörítve. Ez a fiatal építésű házaknál néhány éven belül megtörténhet. A legnagyobb probléma akkor van, ha a repedések a külső és belső fal mindkét oldalán megjelennek, vagy legalább egy centi mélyek. Bármilyen irányú is a repedés, ez már komoly problémára utal.

Okozhat repedést a víz is, ha az esővíz nincs rendesen elvezetve a ház mellől. Kertes házaknál egy kiadós eső is ronthat a helyzeten. A víz alámoshatja a ház alapját, és az így keletkezett üregbe süllyed bele a fal. A megoldás ebben az esetben a felszíni vagy a felszín alatti vizek gondos elvezetése. Vízzel kapcsolatban akár csőrepedést is jelezhet egy függőleges repedés a falon.

Repedések keletkezhetnek akkor is, ha nehéz gépek haladnak el a ház előtt vagy mellett. A súly és a rezgések megbontják a talaj szerkezetét, süllyedések keletkeznek, és ez okozza a ház szerkezetén a repedéseket. A talaj szerkezetének megbomlását okozhatja az is, amikor a szomszédban épülő ház alapját ássák ki.

Van, hogy csak kisebb a baj

A hajszálrepedések általában a rosszul elvégzett vakolás vagy festés miatt tűnnek fel a falakon, és nem az épület károsodását mutatják. Ezeket általában saját kezűleg is ki lehet javítani akár szilikonnal is, de előtte a rést ki kell porszívózni.

Elsősorban az emeleti válaszfalakon jelentkeznek repedések, ha a födém mozgása nincs gátolva. Ha a repedések a plafonon húzódnak a gerenda vonalán, és azok egy-két milliméternél nem nagyobbak, ezeknek az oka a hőtágulás és a gerenda mozgása, formálódása. Ez legfeljebb esztétikai gondot jelent, egy új vakolás és festés megoldhatja a problémát. Hozzáépítésnél a sarkokban jelenhetnek meg vékony repedések, ami azt mutatja, hogy az új falat nem dolgozták össze rendesen a régivel; a két fal hőtágulása nem egyenlő mértékű, így a vakolat óhatatlanul megreped.

Van, amikor sürgősen szakembert kell hívni

Az oldalsó falak repedéseinél különösen veszélyesek, de szerencsére ritkák is a vízszintes repedések. Ezek oka a rossz alapozás lehet. A függőleges repedések szintén rossz megépítésről vagy váratlan földmozgásról árulkodnak. A fal elemei ilyenkor nincsenek megfelelően összekötve, és a mozgás hatására elválnak egymástól, Az ajtók és ablakok sarkainál megjelenő szétfutó repedések is utalhatnak alapsüllyedésre, ezért megjelenésükkor fontos szakember kihívása.

Ha nem vagyunk benne biztosak, hogy pontosan miről is van szó, illetve a repedések még mindig mozognak, mindenképpen érdemes felvenni a kapcsolatot szakemberrel.