UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Ilona névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Itt az új magyar rapháború: Desh nem túl okosan szólt be T. Dannynek

Desh
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 17:50
AzahriahT. Dannybotrány
A TikTokon robbant a hír, hogy a hazai rap színtéren újabb feszültség keletkezett. Desh a The VR Podcast adásában kritizálta T. Danny Aréna koncertjét. A videó gyorsan terjedt, és a rajongók kommentek százait hagyták maguk után, miközben boncolgatták a rapper szavait és a presztízs szerepét a hazai rapben.

A legújabb dráma a hazai zenei színtéren a TikTokon pattant ki: Desh a The VR Podcast adásában beszélt arról, hogy nem szereti, ha kollégái túl nagyot mondanak a produkciókról, különösen az Aréna koncertek kapcsán. Sokak számára ezzel Desh T. Dannynek üzent. Sokak szerint a kukásból lett rappernek se kéne észt osztania, hiszen az ő sikerei is javarészt a már lecsengőben lévő Azahriah mániának köszönhetők.

Desh
Desh koncertek tömkelegével töltötte a nyarát, és ettől láthatóan belőle is megmondóember lett (Fotó: Kovács Liliána)

Desh beszólt, a kommentelők továbbgondolták

Nem olyanok vagyunk, hogy nah ő megcsinálta, akkor most mi jövünk, de nem nézzük, hogy még egy Parkot sem tudunk megtölteni, és 6-7 ezer fővel rápróbálunk egy Arénára és akkor eladjuk, úgy a dolgokat, hogy Sold out!

– fogalmazott a rapper, aki azt próbálta elmondani az interjúban, hogy a rapperek egymás eredményeit látva hirdetik meg a koncertjeiket, anélkül, hogy felmérnék a saját szintjüket. Így előfordul olyan, hogy valaki csak egy lefelezett Sportarénát tölt meg, de teltházasként beszél a show-ról. Ez a kijelentés azonnal lázba hozta a rajongókat és a kommentelők sorra boncolgatta a témát.

A videó a TikTokon is kering, ahol a felhasználók lelkesen vitatkoznak Desh szavairól: „Desh mindent Azariah-nak köszönhet amúgy, és még neki nagy a szája”írta egyikük, rávilágítva, hogy nem önerőből lett sikeres, hanem mert egy időben divat volt Azahriah-t hallgatni. Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Elvileg Dannynak úgy volt hirdetve az aréna fellépése, hogy sold out, de a jegyek kb. fele nem kelt el, így azok a helyek fekete lepedővel voltak letakarva, és ez valamiért most nagyon böki mindenkinek a csőrét.” Erre a kommentre csaptak rá sokan, és világosodtak meg, hogy a Dancing with the Stars-ban a döntőig menetelő T. Danny volt Desh kritikájának a címzettje.

A TikTok-videóhoz fűzött kommentek között sokan kiemelik a presztízs szerepét is: „Hát valamilyen szinten azért ez előadók között ez presztízsre is megy, nyilván böki a másik csőrét, aki mondjuk tényleg teltházat csinál, a másik meg csak azt hazudja, hogy jó legyen a médiája…”

MTV EMAs 2021 - Red Carpet Arrivals Azahriah desh
Desh Azahriah oldalán kezdte a szakmát, és a megmondásban is követi a példáját (Fotó: Kate Green /  Getty Images)

A Bors kereste a témában T. Danny-t, de ő nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban.

A Desh-es TikTok-videót itt lehet megnézni:

@legjobbzenek Szerintetek tdanny fog válaszolni? #desh #tdanny #nekedbe #foryou ♬ Paris - Else

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu