Itt az új magyar rapháború: Desh nem túl okosan szólt be T. Dannynek

A legújabb dráma a hazai zenei színtéren a TikTokon pattant ki: Desh a The VR Podcast adásában beszélt arról, hogy nem szereti, ha kollégái túl nagyot mondanak a produkciókról, különösen az Aréna koncertek kapcsán. Sokak számára ezzel Desh T. Dannynek üzent. Sokak szerint a kukásból lett rappernek se kéne észt osztania, hiszen az ő sikerei is javarészt a már lecsengőben lévő Azahriah mániának köszönhetők.

Desh koncertek tömkelegével töltötte a nyarát, és ettől láthatóan belőle is megmondóember lett (Fotó: Kovács Liliána)

Desh beszólt, a kommentelők továbbgondolták

Nem olyanok vagyunk, hogy nah ő megcsinálta, akkor most mi jövünk, de nem nézzük, hogy még egy Parkot sem tudunk megtölteni, és 6-7 ezer fővel rápróbálunk egy Arénára és akkor eladjuk, úgy a dolgokat, hogy Sold out!

– fogalmazott a rapper, aki azt próbálta elmondani az interjúban, hogy a rapperek egymás eredményeit látva hirdetik meg a koncertjeiket, anélkül, hogy felmérnék a saját szintjüket. Így előfordul olyan, hogy valaki csak egy lefelezett Sportarénát tölt meg, de teltházasként beszél a show-ról. Ez a kijelentés azonnal lázba hozta a rajongókat és a kommentelők sorra boncolgatta a témát.

A videó a TikTokon is kering, ahol a felhasználók lelkesen vitatkoznak Desh szavairól: „Desh mindent Azariah-nak köszönhet amúgy, és még neki nagy a szája” – írta egyikük, rávilágítva, hogy nem önerőből lett sikeres, hanem mert egy időben divat volt Azahriah-t hallgatni. Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Elvileg Dannynak úgy volt hirdetve az aréna fellépése, hogy sold out, de a jegyek kb. fele nem kelt el, így azok a helyek fekete lepedővel voltak letakarva, és ez valamiért most nagyon böki mindenkinek a csőrét.” Erre a kommentre csaptak rá sokan, és világosodtak meg, hogy a Dancing with the Stars-ban a döntőig menetelő T. Danny volt Desh kritikájának a címzettje.

A TikTok-videóhoz fűzött kommentek között sokan kiemelik a presztízs szerepét is: „Hát valamilyen szinten azért ez előadók között ez presztízsre is megy, nyilván böki a másik csőrét, aki mondjuk tényleg teltházat csinál, a másik meg csak azt hazudja, hogy jó legyen a médiája…”