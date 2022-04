Papp Luca Dorina: hétköznapokon nem sminkelem magam

Név: Papp Luca Dorina

Lakhely: Pilisborosjenő

Életkor: 19

Magasság: 175 cm

Fotó: Móricz István

Csillagjegy: Vízöntő

Kedvenc étel: pestós tészta

Kedvenc ital: epres fuzetea

Kedvenc zene: Márió – Semmi gond

Kedvenc parfüm: Yves Saint Laurent Libre

Fotó: Móricz István

Papp Luca Dorina vagyok, 19 éves és idén érettségizem. Jelentkeztem a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem természetvédelmi szakára. A döntésemben nagy szerepe lehetett, hogy Pilisborosjenőn lakom, ahol szembe velünk egy levendulamező van. Ha elvégeztem az egyetemet, szeretnék kutyákkal foglalkozni, akár kutyakozmetikusként, akár úgy, hogy nyitnék egy kutyapanziót. Van egy uszkárom, és az uszkártenyésztés is szóba jöhet.

A jelentkezési lehetőséget a Facebookon láttam, ami nagyon sokszor felugrott, és ezt egy megerősítő jelnek gondoltam, mivel sok barátom ajánlotta már a modellkedést, mivel magas vagyok és vékony. Ehhez ez is jó kiindulási alap lehet. Az édesanyámnak, a barátomnak és az ő anyukájának árultam el az indulást, az osztálytársaimnak meglepetés lesz. Több versenyen is kipróbálnám magam. Szeretek szerepelni, ha fotósok megkeresnének, az is jó lehet. A kifutó és a fotómodellkedés is érdekel. Tetszene a vonulás, és hogy sok ruhát fel lehetne próbálni.

Nagyon sok ruhám van. Szeretek változatosan öltözködni. A nyári keresetemet és a szülinapomra kapott pénzt is egy szép, új, különleges cipőre költöttem. Az iskolába van, hogy elegánsan, máskor sportosan megyek. Nagyon nem szoktam kiöltözni, de melegítőt például nem hordok.

A tükörben minden nap másnak látom magam. Szép a szemeim színe, a fogam, a mosolyom és a hajam is, ami eredetileg világosbarna, de kilencedikes korom óta szőkítem. Hétköznapokon nem sminkelem magam, máskor csak akkor, ha nagyon sok időm van. Ha felteszek műszempillát, az annyit dob, hogy sminkre egyáltalán nincs szükség.

Fotó: Móricz István

Több felé jártam már külföldön. Horvátországba minden évben elmegyünk a családommal, és voltam Olaszországban is, amit ballagási ajándékként kaptam repülőjeggyel.

A barátnőm szokott fotózni, akinek a tervére ismert fotós, és sok mindent eltanult tőle. Szeretem, ha fotóznak, hamar feloldódok a gép előtt. Édesanyám sok képet kitesz rólam a netre, és sok kedves reakciót kap. Én az Instagarmra posztolok, és arra is jó megjegyzések érkeznek.

Nem kell sokat foglalkoznom azzal, hogy az alakom ilyen maradjon. Sok sportot kipróbáltam: röplabdáztam, RSG-ztem, három évig pedig versenyszerűen hip-hopoztam.

Papp Lucára ide kattintva tudsz szavazni!