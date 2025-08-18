Mi történt? Radics Gigi hirtelen lemondta a koncertjeit, nagy a baj

Az elmúlt pár napban sorra érkeznek az elszomorító sztárhírek, sajnos Radics Gigi sem maradt ki ezek közül, ugyanis egészsége veszélybe került.
Radics Gigi, akinek nemrég volt a születésnapja, sajnos annyira megbetegedett, hogy egy ideig kénytelen munkáját szüneteltetni. Az énekesnő hangszálgyulladást kapott, így koncertjeit le kellett mondania.
A várva várt fellépéseket sajnos nem tudja színpadra vinni, de unokatestvére, Oláh Gergő és zenekara lépnek fel helyette. Gigi reméli, hogy a közönség ugyanúgy fog szórakozni, mintha ő állna a színpadon.
Instagramon így szólt követőihez:
Először is nagyon szépen köszönöm a rengeteg köszöntést, nagyon sokan gondoltatok rám tegnap a születésnapom alkalmából! De sajnos van egy rossz hírem is! Nagyon vártuk már a zenekarommal, hogy felléphessünk augusztus 19-én, azaz holnap Szegeden 20:00-tól, és augusztus 20-án, holnapután pedig Abádszalókon 20:30-tól, de sajnos úgy alakult, hogy egyik helyen sem tudunk majd ott lenni a hangszálgyulladásom miatt. Drága unokatestvérem, Oláh Gergő viszont mindent megtesz majd a zenekarával, hogy a lehető legjobb bulit csinálja Nektek! Lélekben én is veletek leszek!!
