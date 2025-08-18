Mi történt? Radics Gigi hirtelen lemondta a koncertjeit, nagy a baj

Az elmúlt pár napban sorra érkeznek az elszomorító sztárhírek, sajnos Radics Gigi sem maradt ki ezek közül, ugyanis egészsége veszélybe került.

Radics Gigi / Fotó: Ladóczki Balázs

Radics Gigi, akinek nemrég volt a születésnapja, sajnos annyira megbetegedett, hogy egy ideig kénytelen munkáját szüneteltetni. Az énekesnő hangszálgyulladást kapott, így koncertjeit le kellett mondania.

A várva várt fellépéseket sajnos nem tudja színpadra vinni, de unokatestvére, Oláh Gergő és zenekara lépnek fel helyette. Gigi reméli, hogy a közönség ugyanúgy fog szórakozni, mintha ő állna a színpadon.

Instagramon így szólt követőihez: