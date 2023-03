Mutatjuk milyen idő lesz húsvétkor! - nem leszel túl boldog

A húsvéti időjárás mindig egy sarkalatos pontja a tavasznak, sokan ugyanis még tartják a néphagyományokat és vödörrel locsolják egymást, ami bizony nem mindegy, hogy milyen időben történik, de a húsvéti nyuszi tojásait is nehezebb keresni a kertben, ha szakad az eső. Az elmúlt években jócskán okozott meglepetéseket a húsvéti időjárás, így mondhatni már megszoktuk, hogy az ünnepre szinte mindig elromlik az idő.

Egy időre búcsút kell intenünk a tavaszi melegnek. Fotó: Máté Krisztián

Eső és lehűlés következik

A héten jó okunk volt rá, hogy kihasználjuk a 20 fok körüli maximumokat, ugyanis egy ideig búcsút kell intenünk a tavaszias melegnek. A hétvégén erősen felhős, borult időre számíthatunk, erős széllel. A hőmérséklet visszacsökken 17 fok körülre és szükségünk lehet az esernyőre is.

Hétfőn markáns lehűlés jön, a hegyekben akár hózápor is várható. 7 fok köré csökken a hőmérséklet, a Köpönyeg.hu szerint akár 5 mm csapadék is hullhat. Kedden fagyveszély lesz, reggel -3 fokot is mutathat a hőmérőnk, de napközben is csak 9 fokig kúszik majd fel a hőmérséklet. Szerda reggel szinte országosan fagyra kell számítani, élénk, erős széllel. Csütörtökön inthetünk leghamarabb búcsút a reggeli fagyoknak. Egy kis csapadékra még készülhetünk, de ismét felmelegedés jön, ami péntekre 14 fokot is hozhat.

Hollókőn még mindig hagyományos módon ünneplik a húsvétot, amihez nem árt a jó idő. Fotó: Bánkúti Sándor

Húsvéti időjárás: jót ígérnek a meteorológusok

Az előrejelzések szerint a nagyhét záporral indulhat, de marad a 14 fok körüli hőmérséklet – írja az AccuWeather.com. A portál szerint hasonlóan folytatódik a hét, de előreláthatólag a húsvéti hosszú hétvégén nem kell esőre számítanunk. Nappal 12-13 fok körül alakulhat a hőmérséklet, de erősen borult lesz az ég nagyszombattól egészen húsvét hétfőig. Mindez persze még változhat, és reméljük fog is, hiszen nincs is jobb annál, mint szikrázó napsütésre és kellemes tavaszi melegre ébredni szagos húsvét reggelén.