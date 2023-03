Brutális változás jön az időjárásban: hó is eshet

Pénteken már nem is tavaszi, hanem egyenesen nyári időjárásban volt részünk, a hőmérséklet több helyen meghaladta a 25 fokot is. Többen meg is örültek, hogy vége lehet a fűtési időszaknak és végre itt a jó idő. A meteorológusok azonban türelemre intenek.

Szombatra virradóan ugyanis több helyen lesz zápor, zivatar. A nyugati, északnyugati szelet élénk, északon erős lökések kísérhetik. Enyhe lesz a reggel, a maximumok viszont néhány fokkal visszaesnek, 13-18 fok valószínű.

Vasárnapra többfelé szeles, napos-gomolyfelhős idő körvonalazódik 13-18 fokos maximumokkal. Elszórtan záporok csak a nap második felében fordulhatnak elő, majd éjjel egy mediterrán ciklon hatására egyre többfelé eredhet el az eső.

Hétfőn kezdetben többfelé, délután és este már kevesebb helyen eshet. Az eső és záporok mellett néhol zivatar, valamint északkeleten és a magasabb pontokon havas eső, hó sem kizárt. Az északnyugati szél napközben többfelé viharossá fokozódhat. Délután 7-13 fokra van kilátás. Kedd hajnalra visszaköszön a fagy,

délután pedig csupán 4 és 8 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Záporok, hózáporok elszórtan alakulhatnak ki, a szél viharos marad.