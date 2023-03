Ez lesz az utolsó meleg napunk, nem sok örömünk lesz a következőkben - Videó

Tegnap volt a meteorológiai világnap, ráadásul idén ünnepeljük a nemzetközi meteorológiai szervezet megalapításának 150. évfordulóját. De az időjósok nem sok jóval örvendeztettek meg minket a jeles dátum alkalmából: esőkkel kísért lehűlést prognosztizálnak a következő napokra.

Fotó: Pixabay

A mögöttünk álló héten jellemzően száraz, napról-napra melegebb időjárás uralkodott hazánkban. A folytatásban viszont két hullámban érkező lehűlés veti vissza a hőmérsékletet, és csapadék is érkezik. Pénteken lesz egyelőre az utolsó nyárias nap: sokfelé melegszik 20 fok fölé a levegő, ám délután észak felől megvastagszik a felhőzet, és éjszakától egyre többfelé ered el az eső. Szombat délutánig nagy területen lehet 2-10 milliméter közötti mennyiségre számítani. A hőmérséklet ennek hatására 13-18 fok közötti értékekre esik vissza.

Vasárnap este újabb hidegfront éri el térségünket, ami mögött a jövő hét első felében hideg, sarkvidéki eredetű levegő árasztja el a Kárpát-medencét erős, többfelé viharos szél kíséretében. Vasárnap estétől hétfő estig újabb 10 milliméter körüli csapadékra van kilátás, kedden és szerdán pedig havas eső és hózáporok is kialakulhatnak, de ezekből már nem érkezik jelentős mennyiség.

Hétfőtől napközben is 10 fok alatti hőmérsékletek lesznek jellemzőek, kedden és szerdán hajnalban pedig nagy területen hűl fagypont alá a levegő, a szélvédett területeken mínusz 5 foknál is hidegebb lehet. Melegedésre jövő csütörtöktől számíthatunk, aminek üteme most még bizonytalan - írja a Köpönyeg.

Nézd meg a meteorológiai világnap alkalmából készített videóösszeállítást!