Újabb csalók Budapesten: ezúttal így próbálnak bejutni a lakásokba

Új „szakmát” választottak maguknak a csalók a Ferencvárosban. Egy idős asszony arról számolt be egy kerületi Facebook-csoportban, hogy kedden egy férfi magát „lakás-hőenergia-mérőnek” kiadva próbált bejutni a lakásába. Arra hivatkozott, hogy előre jelezték, hogy jönni fognak felmérést végezni, ám a lakás tulajdonosa semmilyen értesítést nem látott ezzel kapcsolatban, ezért nem is engedte be.

Fotó: Pixabay

A bejegyzéshez fűzött kommentekből kiderült, hogy a környéken több helyen is próbálkoztak hasonló szövegekkel. Volt, ahol nyílászárócserét ajánlgattak, egy másik környékbeli házban pedig azt állították, hogy már 5 éve nem voltak cserélve az ablakok, ezért ideje felmérni az állapotukat. Pechjükre az itteni tulajdonos tisztában volt vele, hogy alig egyévesek az új ablakok. A helyi lakosok szerint a csalók a Börzsöny utca, a Napfény utca és az Epreserdő utcában próbálkoztak eddig, állításuk szerint jelentették is az egyik esetet a rendőrségen.

A szélhámosokkal kapcsolatban a Metropol megkérdezte a hatóságokat, ahol viszont azt mondták, hogy a IX. kerületi rendőrkapitányságára nem érkezett ilyen ügyben bejelentés vagy feljelentés, és más eljárás sincs folyamatban hasonló ügyben. Mindenesetre azt tanácsolták, hogy a lakó minden esetben kérjen a mesteremberektől arcképes igazolványt, illetve ha ő nem rendelt meg ilyen munkát, akkor egyeztessen a közös képviselővel is. Amennyiben ilyen munkálatokat sem a lakásban lakó, sem a társasház nem kért, akkor senki ne engedjen be idegeneket a lakásába, ehelyett inkább tegyen bejelentést a rendőrkapitányságon!