Egyre súlyosabb fenyegetéseket jelentenek az okostelefonokon terjedő vírusok

Milliók sürgetik, hogy vizsgálják meg mobiljukat, nem fenyegeti-e őket az a veszély, hogy azon keresztül kiürítik a bankszámlájukat – írja a The Sun, amelynek műszaki újságírója sorra vette azokat a dolgokat, amelyek ilyen problémát okozhatnak.

Annak, hogy feltörjék a bankszámládat, az a legáltalánosabb módja, hogy rosszindulatú programokat küldenek a telefonodra. Ezek jöhetnek például fura szöveges üzenetekből vagy e-mailekből. Olyan minden gyanú felett állónak ható kis ajánlatokból, mint például, hogy „ide kattintva most extra tárhelyet kaphatsz”. És ha a várt haszon reményében tényleg kattintasz, már kész is a baj: a linkeken keresztül vírusok töltődnek le a készülékedre. A legkevésbé ártalmasak olyan dolgokat okozhatnak, mint például a felugró hirdetések, amelyektől nem tudod normálisan használni a telefonodat, de a durvábbak akár a pénzedet is megcsapolhatják. Persze vannak árulkodó jelek. Mutatjuk, miket ajánlatos első körben megvizsgálni.

1. Nézz körül, találsz-e ismeretlen, nem használt alkalmazásokat, amelyeket nem te telepítettél!

Ha mégis te voltál, de nem is emlékszel rá, akkor aligha lehet szükséged rá, töröld csak ki! Ha meg tényleg nem szándékosan került fel a készülékedre, akkor annál inkább távolítsd el! Nézd meg, hogy a kukából is ki legyen ürítve minden törölt elem! Ezután újra kell indítani a telefont, ezzel teszed fel a pontot az i-re.

2. Ellenőrizd az adatforgalmat!

A szokatlanul magas adatforgalom rosszindulatú programokat is jelezhet. Nyisd meg a Beállítások, majd a Mobiladatok menüpontot! Itt láthatod, melyik alkalmazások használják a legtöbbet, és hogy ez összeadódik-e.

3. Csekkold az akksidat!

A rosszindulatú programok is lemeríthetik az akkumulátort. Ennek ellenőrzéséhez a Beállítások után az Akkumulátor menüpontot válaszd, hogy láthasd, melyik alkalmazások veszik leginkább igénybe.

Ha ezt a három dolgot időről időre rutinszerűen ellenőrzöd, kevés energiabefektetéssel nagyobb biztonságban tudhatod a telefonodat és ezáltal a róla elérhető bankszámláidat is.