Hatéves kisfiú lőtte le a tanárnőt: Háromszor szóltak, hogy fegyvert hozott az iskolába

Ahogy telik az idő, úgy válik egyre biztosabbá, hogy a homokba dugta annak az iskolának a vezetése a fejét, ahol egy hatéves kisdiák a hátizsákjából elővett fegyverrel, szánt szándékkal lőtt rá tanárára, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. Az eset még január hatodikán történt az Egyesült Államokban, a virginiai Newport News városában. Abigiail Zwerner kézfején ment át a golyó, ami ezt követően a mellkasába csapódott. Még ekkor is a gyerekek életét védte: azt kiáltotta, mindenki meneküljön, hagyják el az osztálytermet. A 25 éves tanárnő azóta fizikailag felépült. Be akarja perelni a tankerületet, ugyanis állítása szerint többen is tudtak a fegyverről, mégsem tett senki semmit.

Perelni készül az iskolában mellkason lőtt tanárnő Fotó: Facebook

"Vájunk még, mindjárt vége a tanításnak"

Azt már az első vizsgálatok is kiderítették, hogy tudtak a kisfiúnál lévő fegyverről, azonban mégsem tett senki semmit. Most azonban Zwerner ügyvédje, Diane Toscano azt állítja: az iskola vezetése gyakorlatilag szánt szándékkal dugta a homokba a fejét.

Aznap, néhány óra leforgása alatt hárman is jelezték a tanárok és az alkalmazottak közül a vezetésnek, hogy a fiúnál fegyver lehet, amivel másokat fenyeget. A vezetőséget azonban ez nem zavarta

– jelentette ki az ügyvéd, hozzátéve: állítólag az egyik alkalmazott kifejezetten kérte, hogy kutassák át a diák táskáját, a vezetés azonban megtiltotta ezt, mondván, úgyis mindjárt vége az iskolaidőnek, és akkor megoldódik az ügy magától.

Nem így történt. Abigiail Zwerner délután két órakor kapott lövést.

A tanárnő egy órával korábban maga is írt egy üzenetet egy ismerősének, amiben beszámolt róla, hogy az egyik diáknál fegyver van, és aggódik, amiért az iskola vezetősége nem kezeli megfelelően a helyzetet.

– Frusztrálta, hogy próbált segítséget kérni maga számára, a gyermek számára, és amikor szükség lett volna rá, senki sem volt ott mellette – magyarázta az ismerős.

(Via)