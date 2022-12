Így trükköznek a csokimikulással: 3+1 jó tanács, hogy ne vágjanak át

Bár hatalmas a választék a csokimikulásokból idén is, az áruk is szépen felment. Ezért különösen bosszantó tud lenni, hogy még most is trükköznek a gyártók a csokimikulásokkal.

A csokimikulással is trükköznek

1. Csokimikulás trükkök tejbevonóból

Ismét visszatértek a polcokra a "szegény ember csokoládéja"-ként elhíresült termékek, a tejbevonómasszából készült csokimikulások. Méghozzá nem is olcsók!

Tejbevonós csokimikulás - Fotó: Olvasói fotó

A 40 grammos figura 4223 forintos akciós kilós ára a táblás Milka árával vetekszik, a 123 grammos tejbevonós mikulás csomag akciós ára 959 forintot kóstál, azaz kilónként 7796 forint!

2. Csokimikulás trükkök drazséból

A Smarties és az M&M's óta tudjuk, hogy az üreges csokifigurában kényelmesen elférnek a csokis cukordrazsék. Csakhogy van gyártó, melynek Mikulás figuráján csak dizájnelem a sok csokidrazsé, maga a termék valójában egy darabot sem tartalmaz! Mi több, a gyártó nevében is csak „dizájnelem” a choco szó, mivel ez a terméke nem csokiból, hanem tejbevonóból készült...

Fotó: Olvasói fotó

3. Csokimikulás trükkök a mérettel

Ki ne gondolná úgy, hogy a nagyobb csokimikulás biztos jobban megéri, mint a kisebb? Automatikusan nyúlunk a nagyobbért, a kis tömzsit inkább otthagyjuk.

Fotó: Olvasói fotó

De kapaszkodj meg: a két csokimikulás ugyanúgy 60 grammos. Itt tényleg nem a méret a lényeg...

Fotó: Olvasói fotó

3+1. Csomagban olcsóbb?

Előfordulnak olyan termékakciók, melyeknél megéri a nagyobb, több tételt tartalmazó kiszerelést venni, mert arányaiban olcsóbban jutunk hozzá a portékához. Az általunk kiszúrt Mikulás csomagnál viszont nem ez a helyzet.

Fotó: Olvasói fotó

Már eleve az érdekes, hogy csak az összsúlyt tüntetik fel, a termékek tömegét külön-külön nem. A Ripost viszont utána járt.

Fotó: Olvasói fotó

Az 1099 forintért kínált 168 grammos pakk egy 40 grammos csoki mikulást, egy 90 grammos Doxy Roksy gyümölcs ízű cukorcsomagot, egy 8 grammos Bombi nyalókát és egy 30 grammos Attack nápolyit tartalmaz. Ezek közül 3 terméket külön-külön is meg lehetett vásárolni az adott boltban.

Fotó: Olvasói fotó

A csokimiki 269, a cukorka 299 forint.

Fotó: Olvasói fotó

Az aprócska nyalóka 69 forintba került, ami összesen 664 forint.

Fotó: Olvasói fotó

A különbség egy 30 grammos nápolyi és 435 forint... Szóval, egyenként vásárolva a Mikulásra szánt édességeket nem csak nagyobb szabadságot kapunk, de esetenként spórolhatunk is.