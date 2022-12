Mélyen a zsebünkbe nyúlhatunk a csokimikulásokért, de itt egy kis segítség

Gombamód megszaporodtak az ünnepek közeledtével a mikuláscsomagok az egyes boltok polcain. A nagy választék ellenére azonban nem árt körültekintőnek lennünk, ha nem akarunk mélyen a zsebünkbe nyúlni.

Most még roskadozásig vannak tele az üzletek polcai a különböző gyártók termékeivel, a nagy választék ellenére viszont nem árt, ha körültekintők vagyunk, ugyanis egy kis odafigyeléssel akár több száz forintot is spórolhatunk.

Se szeri se száma manapság a legkülönfélébb csokoládéknak, illetve pakkoknak: a legnagyobb kereskedelmi láncok pultjain óriási a választék, az olcsóbb termékektől a drágábbakig.

A legnagyobb édességgyártók csomagjai leginkább az áraik miatt érdekesek, van olyan pakk, ami több mint ezer forintba kerül, ez pedig igencsak drágának mondható, arról nem is beszélve, hogy ezért az árért csupán csak 100-150 gramm édességet kapunk.

A saját márkás csomagok mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyibe kerül az, ha mi magunk állítjuk össze az ajándékokat.

A tapasztalataink azt mutatták, hogy ugyanannyi pénzből jóval több, és jobb minőségű édességeket tudtunk összeállítani.

Az óriási a választék ellenére is nehéz dolgunk lehet. Fotó: Metropol

Az egyik német üzletláncban az egyik legolcsóbb karácsonyi csomag 1079 forintba kerül. A pénzünkért csak pár darab kisebb csokoládégolyót, és egy kisebb Mikuláscsokit kapunk. Külön-külön már jóval nagyobb a szórás az egyes márkák között. Egy 55 grammos Kinder mikulásért kereken 500 forintot kérnek el, a 110 grammos kiszerelés, viszont arányaiba olcsónak mondható, mivel csak 900 forint.

Érdekesség, hogy az egyes tejcsokoládék mérete is igencsak eltérő márkánként, a Monarc mikulása például 200 grammos, és 669 forint. Ami a sima csokoládékat illeti összességében elmondható, hogy nincs olyan nagy eltérés legalábbis a 100 grammos csokoládék között. A Boci 100 grammos kiszerelése 465 forint, a Milkáé 379, a Tibié pedig ugyancsak 379 forintba kerül. A szaloncukrok tekintetében egy 350 grammos csomag 659 forintot kostál, érdekesség, hogy valamennyi ízesítést azonos áron adják.

Mélyen a zsebünkbe nyúlhatunk a vásárlás során. Fotó: Metropol

Egy másik üzletben ugyancsak nem ússzuk meg ezer forint alatt az előre elkészített ajándékcsomagokat. A Tibi kiszerelése 1099 forint, igaz ebbe már a csokikon kívül szaloncukrok is vannak. A Mikuláscsokoládék tekintetében óriási a szórás, találni mikulást 1599 forintért is, ám ha nem akarjuk nagyon kinyitni a pénztárcánkat, és megelégszünk egy kisebbel akkor már 349 forintért is tudunk venni hazai márkás figurát. A szaloncukrok vonatkozásában az 1 kg-os kiszerelésből találni 1499 forintól, egészen 1899 forintig is.