Fejjel futott az üvegajtónak a pancser rabló, összegyűjtöttük az év lúzer bűnözőit

Nyugtatókra ivott a lakásfoglaló

Igencsak meglepődhetett az a tulaj, aki zuglói házába hazatérve egy békésen hortyogó férfit talált az egyik szobában, még júliusban. B. Ernő is meglepődött, amikor legszebb álmából a zsaruk ébresztették, ugyanis kiderült: a férfi először benyugtatózta magát, majd bort vedelt, így tört be a házba, ahol azonnal el is nyomta az álom.

Mint mondta: ő nem lopni akart, csak a feleségével veszett össze, a vita után pedig úgy gondolta, hogy a lakatlannak vélt házban meghúzhatja magát.

Békésen hortyogott a feltört kocsiban Dániel

Szintén kínos reggelre ébredhetett a 26 éves P. Dániel, aki a kocsilopásba aludt bele szeptemberben. A férfi egy Józsefvárosban parkoló autót nyomott fel, amit megpróbált beindítani, azonban hiába verte szét a gyújtáskapcsolót, olyan merev részeg volt, hogy már nem tudta beindítani, inkább elaludt a piagőzben. Reggel a tulaj értesítette a zsarukat, aki a férfit ott találta a betört üvegű kocsiban.

Dániel belealudt a kocsifeltörésbe. Nem tudni, ki lepődött meg jobban: ő, a kocsi tulaja vagy a rendőrök - Fotó: Police

Személyit kértek tőle, elszaladt a postarabló

Szürreális postarablási kísérletnek lehettek szemtanúi szeptemberben a leveleikkel sorban állók egy zuglói postán. Egy félőrült srác ugyanis beviharzott az intézménybe, majd valamivel több mint 60 ezer forintot követelt az alkalmazottaktól egy késsel. A dolgozók nem estek kétségbe, egyikük először a személyijét kérte, míg másikuk kerek perec közölte: ő bizony nem ad pénzt.

A rabló ezen kissé meghökkent és tanácstalanul álldogált egy darabig, majd amikor az egyik pultos megjegyezte, hogy már lassacskán rendőrt is hív, a férfi elviharzott. Nem jutott messzire, pár percen belül elfogták.

Elfelejtette elvinni a szajrét a hullarészeg betörő

Egy Pest megyei házba tört be az év egyik legpancserebb bűnözője augusztusban: a besurranó ugyanis annak rendje és módja szerint betört egy házba, majd, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva, összepakolta a szajrét a szoba közepén. Mesterterve akkor bukott meg, mikor a pincébe is lesétált, hogy ott is magához vegyen ezt-azt, mivel ott egy hívogató, piával roskadásig rakott hűtő várta.

A tulajok szerencséjére azonban annyira bepiált, hogy végül a cuccokat otthagyva, kapatosan távozott.

Az asszony megütötte a biztonsági őrt, majd menekült volna, de a fotocellás ajtó túljárt az eszén - Fotó: BRFK/Facebook

Fejjel rohant az ajtónak a tolvaj

Parfümökkel és kozmetikumokkal megrakott zsebekkel próbált menekülni egy női tolvaj egy VII. kerületi drogériából. Persze a biztonsági őr azonnal kiszúrta és utána is iramodott, a mindenre elszánt nő viszont megütötte, és már éppen az ajtón rohant volna ki.

Azonban nem várt akadállyal, a fotocellás ajtóval találta szembe magát, aminek egyenesen, fejjel nekirohant.

Nem volt nehéz elkapni, az ütközés után ugyanis zavartan tántorgott.

Az örömanya pihenés helyett betörni ment a lagziról - Fotó: SMRFK

Lánya esküvőjén ment rabolni az örömanya

Lánya lakodalmáról egyenesen rabolni indult egy örömanya Babócsán. Az asszony hajnalig mulatozott, azonban vasárnap hajnalban, ahelyett, hogy otthon pihente volna ki a fáradalmait, inkább egy ismerőse háza felé vette az irányt, és elment betörni.

Éppen a nyitott ablakon kászálódott volna be és nagyban szaggatta a szúnyoghálót, amikor a tulaj hazaérkezett, majd tanácstalanul nézegették egymást az ablakban himbálódzó nővel.

A rendőrök a helyszínen elkapták az asszonyt.