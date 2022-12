Igazi csoda: Családjával töltheti a karácsonyt az alig egy kilóval született kislány

Születése után azt hittük, hogy nem is fogja megélni az első karácsonyát. Ez olyasmi volt, amit nem is mertem remélni. A pici polipját is mindig magával viszi, az első naptól fogva nála van, szóval tényleg csodálatos látni, hogy mennyit nőtt. Az első karácsonyunkat hármasban fogjuk tölteni.