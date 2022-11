Láttam élő földönkívülieket! – állítja a volt ügynök

Noha a valódi nevét soha nem fedte fel, arról örömmel beszélt a volt CIA-ügynök, miket látott az 51-es körzet néven futó nevadai katonai bázison. Nem sokat teketóriázott, kerek-perec kimondta: nem csak "repülő csészealjakat" mutattak neki, de egy életben lévő idegent is.

A férfi, aki a saját elmondása szerint 1957 és 1960 között dolgozott a Központi Hírszerző Ügynökségnek bizonyítékelemzőként, először 1998-ban adott interjút egy újságírónőnek. Akkor 11 órányi beszélgetést rögzített Linda Moulton Howe a Kewper ügynökként bemutatkozó férfival, akit ezt követően állítólag a CIA figyelmeztetett: többet senkinek sem beszélhet. Az idős férfi jó pár évvel később, 2013-ban, 77 évesen mégis megtette. Úgy érezte ugyanis, hogy az élete hamarosan véget ér, és még előtte meg akarta osztani titkait valakivel. Ez a valaki végül Richard Dolan UFO-kutató lett, a beszélgetésből pedig Jeremy Corbell készített dokumentumfilmet The Anonymous Interview címen.

Látta egy földönkívüli boncolását is

Ezen beszélgetés során számolt be arról az ügynök: egyszer elvitték az 51-es körzet S-4-es létesítményébe, ahol több olyan dolgot is láthatott, aminek a létezéséről sem tudhatnak a legtöbben. Először egy idegen gép roncsát mutatták meg neki, amit úgy írt le, mintha rendkívül vastag alufóliából lett volna, ami legfeljebb úgy 70-140 kilogammot nyomhatott. Ezt követően megmutattak nekik egy filmet egy földönkívüli boncolásáról, majd pedig egy ezredes közölte: akkor most ki is hallgathatnak egyet.

– Hogy nézett ki ez a szürke idegen? A bőrtónust, valamint a fejformáját és -méretét tekintve egyáltalán nem volt emberi. A koponyája picit nagyobb volt, az orra nagyon-nagyon picike volt, fülek helyett pedig csak egy lyuk volt a fej oldalán – magyarázta.

