Felfoghatatlan: Szabadlábra helyezték a halott lányával furikázó apát

Az Észak-Karolinai rendőrséget azt követően riasztotta egy nő, hogy állítása szerint gyermekének apja, a 38 éves Colie Dawkins magával vitte a csecsemőt, majd telefonon megfenyegette az anyát, hogy ártani fog a kislánynak – írja a Crime Online.

Végül elkapták a férfit a rendőrök Fotó: Pixabay

A zsaruk két órával később be is mérték a férfit egy benzinkúton, ám miután előállították, a kicsi hátsóüléséről az eszméletlen gyermek is előkerült, akit a kórházba érve halottnak nyilvánítottak.

Dawkinst gondatlan bánásmód mellett családon belüli erőszakkal is vádolják, a két ügyet illetően pedig 20, illetve 10 ezer dolláros, azaz mintegy 13 millió forintos óvadékot állapítottak meg, melyet a férfi meg is fizetett, a kislány halálát illetően az apa egyelőre nem számít vádlottnak.

Azóta kiderült, hogy habár vélhetően nem gyerekgyilkos, a férfi mindenesetre büntetett előéletű: korábban bevont jogosítvány ellenére történő vezetés, illetve zárjegy nélküli alkoholszállítás miatt gyűlt meg a baja a törvénnyel.