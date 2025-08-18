Soproni Ágnes szelleme még mindig a budai villában bolyong? Dermesztő állapotban áll a gyilkosság helyszíne!

Hiába telt el több mint húsz év, a magyar színházi élet egyik legmegrázóbb bűntette máig kísért. Soproni Ágnes színésznőt, aki a Nemzeti Színház színpadáról és számtalan tévéfilmből volt ismert, 2000-ben saját fia ölette meg barátjával, hogy hozzájuthassanak az örökséghez. A hidegvérű gyilkosság akkoriban sokkolta az egész országot.

Soproni Ágnes háza a mai napig üresen áll, kísértet járta terep (Fotó: Facebook/BCO urbex)

Soproni Ágnes fia tervelte ki a szörnyű gyilkosság ötletét

A történet azonban nem ért véget a jogerős ítéletekkel. A II. kerületben álló egykori villa, ahol a gyilkosság történt, azóta is üresen, szörnyű állapotban várja sorsát. Hiába próbálták értékesíteni, nem sikerült. A falak omladoznak, a kert dzsungellé változott, a ház pedig inkább hasonlít kísértetkastélyra vagy egy elhagyatott csernobili övezetre, mint otthonra.

Nem csoda, hogy az urbex közösségek egyik legkedveltebb célpontja lett: fotósok, felfedezők járják titokban a romos helyiségeket, keresik a nyomasztó hangulatot, és posztolják a dermesztő képeket. Egyesek szerint a házban különös zajokat lehet hallani, mintha valaki, vagy valami, még mindig ott lenne. Az Urbex.perience nevű tiktokker friss felvételt is készített a budai villában.

Elátkozott hely. Itt olyan erők szabadultak el amikkel nem jó játszani! Ezért nem vette meg mai napig senki

– írta egy hozzászóló az oldalra. És ebben lehet is valami: tavaly a Ripost stábja egy paranormális kutatócsapattal együtt látogatott ki a helyszínre. A szakértők állítása szerint a színésznő lelke valószínűleg a házhoz kötődik, és nem tudott továbblépni a túlvilágra. A látogatás során furcsa elektromos zavarokat mértek, hideg légáramlatokat tapasztaltak, és olyan hangokat rögzítettek, amelyekre nincs ésszerű magyarázat.

Soproni Ági halála az egész országot megrázta 2000. március 9-én (Fotó: MTI)

Soproni Ági villája vonzza a fotósokat

A színésznő tragédiájának helyszíne tehát ma már nemcsak az urbex-fotósokat vonzza, hanem a paranormális jelenségek iránt érdeklődőket is. Egy biztos: amíg Soproni Ági háza üresen áll, addig a múlt árnyai továbbra is ott kísértenek.

A házból mindent elvittek, tönkretettek, de a kád, amiben feldarabolták Soproni Ágit, még mindig ott van

– olvasható az egyik egyik kommentben.

És hogy mi várhat a tragikus sorsú házra a jövőben? Lapunk egy jósnőt is megkérdezett, aki tarot kártyákból próbálta feltárni a történet kimenetelét. A lapok szerint a hely „sötét energiát” őriz, és amíg ezt nem oldják fel, nem fog új élet költözni a telekre. A jós szerint a múlt árnyai mindaddig itt maradnak, amíg valaki nem vállalja, hogy megtisztítja a házat és emlékhellyé alakítja. „A torokszorító történet addig kísért, amíg meg nem békél vele a világ” – mondta Borsnak Mészáros Júlia. Egy biztos: a villa ma is üres, omladozó rom, amely egyszerre vonzza a szellemvadászokat és taszítja a józan vásárlókat. A kérdés csak az, lesz-e valaha, aki képes új életet lehelni a színésznő tragédiájának helyszínébe. Sajtóinformációk szerint egyébként a Soproni villa ma is magántulajdonban van: a fele az elhunyt rokonaié, míg másik fele a színésznő volt férjéé.