"Csilla egy igazán erős nő" - négy éves ikerpár és fiatal özvegy gyászolja a balesetben elhunyt mezőberényi családapát

Csatári László, a Laurus Duó Kft. dolgozójaként indította a gyűjtést a cégnél, és arra kért mindenkit, hogy aki támogatni tudja a családot, Fecó párja, Erdélyi Csilla 11773339-00397243-as (OTP Bank) számlaszámára utalja át a segítséget, a közlemény rovatba kérjük írják be: adomány, illetve, aki a készpénzben akar segíteni az a Csaba Center információs pultjánál kihelyezett gyűjtődobozban is elhelyezheti adományát. Ugyanitt ruhákat és tartós élelmiszereket is le lehet adni, mert arra is nagy szükség van. Az ikerfiúk mérete 104-es, de már kicsit nagyobb, 110-es ruhák is jól jönnek, hiszen a gyerekek gyorsan nőnek.

Mezőberényben szintén segítik a családot. A helyi polgármesteri hivatalban ugyancsak kialakítanak egy gyűjtőpontot, ahol szintén ruhaneműt, illetve tartós élelmiszereket várnak a szervezők. A helyi gyűjtésről a 06/66/515-515-ös telefonszámon, illetve a polgarmester@mezobereny.hu email címen kérhető bővebb információ. Emellett a családdal kapcsolatban álló nevelési intézmény is igyekszik támogatni a gyerekeket és édesanyát.