Az év átverése: Űrhajós vagyok, és 13 millióra van szükségem, hogy visszajussak a Földre

Hallottunk már sajnos kifejezetten hihető átverésekről, és olyanokról is, amiknek nem is értjük, hogy dőlhet be bárki is. A mostani történet is ez utóbbi tábort erősíti az állítólagos asztronautáról, aki a világűrből lett szerelmes, sajnos azonban kint ragadt a csillagok közt.