UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Ábrahám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A lipcseiek köpni-nyelni nem tudtak: Odavágott a leváltása után Orbán Willi

Orbán Willi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 19:15
Leipzignémet kupacsapatkapitány
Ha szenvedősen is, de továbbjutott a Német Kupában az RB Leipzig. Napokkal azután, hogy leváltották a csapatkapitányi posztról, Orbán Willi gólt és gólpasszt jegyzett.
B.
A szerző cikkei

A hét közben leváltott Orbán Willi volt az RB Leipzig hőse a Német Kupában. Mint ismert, a magyar válogatott védővel rossz hírt közölt az edzője a hét közben: Ole Werner úgy döntött, hogy a német válogatott balhátvéd, David Raum lesz a csapatkapitány, a helyettese pedig az osztrák középpályás, Xaver Schlager.

Orbán Willi
A hét közben leváltott Orbán Willi volt az RB Leipzig hőse a Német Kupában Fotó: Mario Hommes/Defodi Images / Northfoto

Bár lefokozták, a védelemben továbbra is számítanak Orbánra, aki az első perctől kezdve ott volt a pályán a negyedosztályú Sandhausen elleni Német Kupa-találkozón. 

Ezt a bizalmat pedig meg is hálálta a magyar válogatott focista, aki előbb gólpasszt adott Yan Diomandénak, majd a 23. percben már ő maga fejelt a kapuba egy szabadrúgást követően.

 A Leipzig egyébként kétszer is hátrányba került, így szenvedősen, de végül 4-2-re megnyerte a mérkőzést, és továbjutott a kupában.

Gulácsi a padról nézte végig Orbán Willi gólját és gólpasszát

Ahogy a csapatkapitányi posztról, úgy az első számú kapusról is döntött a hét közben az RB Leipzig vezetőedzője. Ole Werner úgy határozott, hogy továbbra is Gulácsi Péter lesz a csapat első számú kapusa. Éppen ezért fordulhatott elő, hogy a negyedosztályú klub ellen vívott kupameccset az 57-szeres válogatott hálóőr a kispadról nézte, és végig a belga Maarten Vandevoordt állt a kapuban.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu