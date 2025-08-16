A lipcseiek köpni-nyelni nem tudtak: Odavágott a leváltása után Orbán Willi

A hét közben leváltott Orbán Willi volt az RB Leipzig hőse a Német Kupában. Mint ismert, a magyar válogatott védővel rossz hírt közölt az edzője a hét közben: Ole Werner úgy döntött, hogy a német válogatott balhátvéd, David Raum lesz a csapatkapitány, a helyettese pedig az osztrák középpályás, Xaver Schlager.

A hét közben leváltott Orbán Willi volt az RB Leipzig hőse a Német Kupában Fotó: Mario Hommes/Defodi Images / Northfoto

Bár lefokozták, a védelemben továbbra is számítanak Orbánra, aki az első perctől kezdve ott volt a pályán a negyedosztályú Sandhausen elleni Német Kupa-találkozón.

Ezt a bizalmat pedig meg is hálálta a magyar válogatott focista, aki előbb gólpasszt adott Yan Diomandénak, majd a 23. percben már ő maga fejelt a kapuba egy szabadrúgást követően.

A Leipzig egyébként kétszer is hátrányba került, így szenvedősen, de végül 4-2-re megnyerte a mérkőzést, és továbjutott a kupában.