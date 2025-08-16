Botrány Szoboszlaiék otthonában, megszólalt a focista

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 19:20
Félbe kellett szakítani a Bournemouth elleni meccset. Megszólalt a focista a Liverpoolban történtekről.
Félbe kellett szakítani a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool Bournemouth elleni angol bajnoki mérkőzését, miután a vendég csapat egyik játékosa rasszizmussal vádolt meg egy szurkolót. A ghánai válogatott labdarúgó, Antoine Semenyo megtörte a csendet a történtek után.

Liverpool v Bournemouth - Premier League - Anfield
Félbe kellett szakítani a Liverpool-Bournemouth angol bajnoki mérkőzést, miután a vendég csapat egyik játékosa rasszizmussal vádolt meg egy szurkolót Fotó: PA / Northfoto

A Bournemouth játékosa megosztott egy rasszista hozzászólást, amit egy közösségi média felhasználótól kapott az Instagramon.

Mikor fog már véget érni...

- fogalmazott Semenyo, aki egy másik bejegyzésben azt írta: 

A tegnapi este örökre emlékezetes marad – nem egyetlen ember szavai miatt, hanem amiatt, hogy az egész futballcsalád mennyire összetartott.

Mint ismert, Anthony Taylor játékvezető rövid időre félbe is szakította a mérkőzést, mert egy kerekesszékes szurkoló állítólag rasszista bekiabálással támadta Semenyót. A drukkert a rendőrök kísérték ki a stadionból - írja a The Sun.

Köszönöm a csapattársaimnak, akik abban a pillanatban támogattak, a Liverpool játékosainak és szurkolóinak, akik megmutatták igazi jellemüket, a Premier League tisztviselőinek, akik profi módon kezelték a helyzetet – köszönöm. A futball a legjobb oldalát mutatta, amikor a legjobban kellett

– fogalmazott a ghánai támadó, aki két gólt szerzett a találkozón.

Rendőrségi eljárás indult a Liverpool-Bournemouth után

A Merseyside-i rendőrség semmilyen formában nem tolerálja a gyűlölet-bűncselekményeket

- jelentette ki Kev Chatterton főfelügyelő, a mérkőzés biztosításáért felelős parancsnok. 

Az ilyen eseteket nagyon komolyan vesszük, és a klubbal együttműködve fogunk eljárni a felelősökkel szemben, kitiltjuk őket a stadionból.

 

