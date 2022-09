A királynő nem halt meg, csak elrabolták – állítják a pénzünkre hajtó csalók

Kétségtelen, hogy az egész világot megrendítette II. Erzsébet halála, Nagy-Britannia pedig gyászba borult, ugyanakkor ez sem art vissza pár embert, hogy ne lássa meg a lehetőséget, és próbáljon nyerészkedni egy ilyen helyzeten. És most nem a királynő arcképével ellátott emléktárgyakra gondolunk, hanem konkrét csalásra, ami olyan abszurd, hogy már-már az is felmerül az emberben: a kiötlője talán nem is a pénzre hajt, talán csak meg akarja tréfálni az embereket.

Ízléstelen tréfa vagy átverés? Azt terjesztik a neten, hogy II. Erzsébe nem halt meg, csak elrabolták Fotó: AFP

Mindenesetre a Daily Star arról számolt be: a Twitteren fura átverésre figyelmeztetik a netezőket. Állítólag többen kaptak már olyan üzenetet, mely arról szól, hogy a királynő nem halt meg, csak elrabolták, és váltságdíjat követelnek érte. Az összeg, amit le akarnak húzni a gyászoló britektől, jellemzően 500 font, azaz nagyjából 230 ezer forint, ami azért lássuk be, egy királynőért igencsak kevés, a gyanútlan gyászolók azonban akár épp az összeg elérhetősége miatt ki is fizethetik. Az átverés szövege szerint egyébként Tom kapitány is ott van a királynővel. Az a Tom kapitány, aki 100 éves kora ellenére a koronavírus-pandémia alatt milliárdokat gyűjtött a vírus elleni küzdelemre, és aki tavaly februárban hunyt el.

Az átverés másik verziójában II. Erzsébet már csak 200 fontot kér, hogy elhagyhassa az országot – Dianával.