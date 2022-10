Fodrásza küldte orvoshoz, már csak hónapjai vannak hátra a fiatal férfinek

Még tavaly év végén lett figyelmes egy furcsa fekete anyajegyre egy Nicholas Smithson nevű férfi, akinek orvosa megnyugtató választ adott: mint mondta, nem ad okot aggodalomra a jelenség. Habár később elkezdett hegesedni, és a mérete már egy borsóéval egyezett meg, több másik orvos is biztosította róla a férfit, hogy anyajegye ártalmatlan.

Smithsont aztán hónapokkal később, egy fodrásznál tett látogatásánál ismét meggyőzték, hogy látogasson meg egy bőrgyógyászt.

A 38 éves férfinak most fél évet jósoltak.

– A fodrászom, Vicki megígértette velem, hogy elmegyek egy specialistához – mondta Smithson a Tyla című portálnak.

A bőrgyógyászati klinikára nyugalommal lépett be, hiszen két orvos is azt mondta, nincs mitől félnie. Ez a szakember azonban még különleges műszerek nélkül, első ránézésre is megállapította, hogy nagy a baj: mint kiderült, Smithsonnak negyedik stádiumú melanomája van.

K*rvára meg fogok halni! Ez meg fog ölni!

– mondta magából kikelve a férfi, akinek azóta eltávolították az anyajegyét, és a közelben lévő nyirokcsomót is, ám a rák továbbterjedt a nyakában.

Kezelését a Smithson szervezete nagyon rosszul viselte, ezért azt fel kellett függeszteni – orvosai ekkor közölték vele, hogy már csak 6 hónapja van hátra.

A férfi most azért állt a nyilvánosság elé történetével, mert szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy attól, hogy egy orvos ártalmatlannak hisz valamit, több szakembernek is fontos látnia azt.