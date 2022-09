„Vedd fel a ritmust!” – október első hétvégéjén Dunai Regatta

2018 után ismét birtokba veszik a Duna Parlament és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közötti szakaszát a magyar felsőoktatási intézmények legkiválóbb evezős és sárkányhajós csapatai, míg a Műegyetem rakpartra kiérkező szurkolók számára a hazánkban népszerű nyári fesztiválok hangulatát kívánják megidézni a szervezők. A kétnapos esemény idén sem pusztán a sportszeretők és az egyetemi hallgatók megszólítására fókuszál, számos gyermekprogrammal, illetve környezettudatos aktivitással várja a családokat is.

Október elsején vízre szállnak Budapest szívében, a Duna leglátványosabb fővárosi szakaszán, a Margit hídtól, illetve a Vigadótól a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi épületéig tartó szakaszon a Dunai Regatta vízi futamainak indulói, hogy 2018-at követően ismét összemérjék tudásukat. Az evezős nyolcasokban profi egyetemista versenyzők csapnak össze, míg a sárkányhajós futamban vállalkozó szellemű amatőr egyetemisták mérkőznek majd meg egymással. Az idei esemény azért is tekinthető úttörőnek, mert az evezős sportágak mellett lehetőséget kínál az indulóknak olyan sportágakban is megméretni magukat, mint a teqball, a 3x3 kosárlabda, a szkander, a sportmászás, a röplabda, a kerékpározás, a strongman- és a cross challenge, vagy akár az e-sport. Szintén újdonság, hogy a sport mellett a környezettudatosság is főszerepet kap. Az eseményre kilátogatókat a „Zöld Pontban” várják a szervezők sokrétű, szemléletformáló, zöld aktivitásokkal.

Közösségépítés vízen és szárazföldön egyaránt

A Dunai Regatta nem csupán sportverseny. Az esemény kiemelt célja az egyetemi összetartozás erősítése, a sport és az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozása a mindennapokban, emellett a Duna sokszínű felhasználására való figyelemfelhívás. Páratlan szurkolói és egyetemi hangulat, egyedülálló folyóparti fesztiválélménnyel, amelynek keretein belül mind a felső, mind pedig az alsó Műegyetem előtti rakpart szakasz fesztiválhelyszínné alakul és egész napra megtelik színes sportos, zenés és kulturális programokkal.

Programok széles skálája

A vízi futamok mellett számos színpadon zajló aktivitást is kínál a 2022-es Dunai Regatta, ilyenek lesznek például az élménydobálás, a judobemutató és a cheerleader show. A hétvégi, kétnapos rendezvénynek szerves részét képezik a látványos és különleges sportolási lehetőségek: többféle csapatsport-bajnokság várja a résztvevőket, emellett extrémsport-bemutatókra és kevésbé ismert sportágak kipróbálására is lehetősége nyílik majd az érdeklődőknek tíz sportszövetség összefogásával. A bemutatók között ki is lehet próbálni a különböző sportágakat, hiszen cél, hogy a gyermekek is megtalálják a sportban a saját ritmusukat.

A Regatta kapcsán a kulcsszó a tudatosság, ezért a szervezők a környezettudatosság mellett egy „Egészség-sziget” keretein belül fittségi állapotfelméréssel, életmód-tanácsadással és melanómaszűréssel várják az érdeklődőket. A legfiatalabbak kipróbálhatják magukat csocsó és szörp-pong bajnokság keretein belül, illetve betekinthetnek az e-sport rejtelmeibe egy külön e célnak szentelt sátorban, ahol digitális kompetenciamérés és VR aktivitások is zajlanak majd. A kulturális programok kedvelőit kerekasztal-beszélgetések, valamint kora estétől könnyűzenei koncertek várják olyan neves előadókkal, mint Beton.Hofi, Manuel, és Dr Brs & Friends – KKevin, Bruno x Spacc, Király Viktor - az első napon. Vasárnap reggel pedig Farkasházi Réka és a Tintanyúl indítja be a hangulatot, majd délután Rácz Gergő élőzenei koncertje zárja a két napos fesztivált.

