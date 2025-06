/Kerkez Milos döntött, ebben már most lepipálja Szoboszlai Dominikot

Kerkez Milos már nem akar senkivel sem tárgyalni, nem vár újabb ajánlatokat. A magyar válogatott játékos rég eldöntötte: Liverpoolban szeretne focizni. Fabrizio Romano bennfentes újságíró osztotta meg ezt sokadszor a hétvégén, s valóban, a kérdés már csak az, mikor mutatják be hivatalosan a Vörösök a balhátvédet. Az kijelenthető, a szerződtetése előtt sokkal nagyobb a láz, mint 2023-ban ilyenkor, Szoboszlai Dominik megszerzése előtt.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik hamarosan egy csapatban fociznak

Fotó: Daniel Hambury

Szoboszlait 2023 július 2-án mutatta be a Liverpool, s Fabrizio Romano csak három-négy nappal azelőtt dobta be a köztudatba az üzlet lehetőségét. Ezzel szemben Kerkezről hónapok óta lehet tudni, nagyon nagy eséllyel csatlakozik a Vörösökhöz. Ennek is köszönhetően jelenleg jóval népszerűbb az Instagramon, mint Szoboszlai két éve volt.

Dominik 2023 júlisában félmillió követővel rendelkezett a közösségi oldalán akkor, amikor a Liverpool játékosa lett. Ekkor ugrásszerűen megnőtt a népszerűsége, napokon belül 1 millió követője lett, majd ezt is megduplázta. Ezzel szemben Kerkez még nem a Pool játékosa, de már most közelít a 900 ezres táborhoz. Megfigyelhető, hogy a szám az utóbbi hetekben jócskán megnőtt, hiszen április végén a követők csak alig haladták meg a 700 ezret.

Kerkez helye garantált

A játékos Bournemouth-ban mutatott formáját tekintve kijelenthető, ő lesz a Liverpool kezdő balhátvédje. Már csak azért is, mert a Vörösök ikonja, Andrew Robertson éppen most távozik nyolc év után arról a posztról, jó eséllyel az Atlético Madridban folytatja a pályafutását.