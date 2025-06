„Nem fogok hazudni...” – nagy bajban van Kovács Misi, a TikTok lebénult sztárja – videó

Sok megható történet akad, de olyan nem, mint, ami Kovács Misié. A most 21 éves férfi 2022-ben próbált szerencsét, és az orosz-ukrán háború első szakaszában csomagolt össze. Kárpátaljáról Budapestre költözött, miközben TikTok-sztár lett belőle, már több mint 110 ezren követik őt. A fiatal ugyanis gyermekbénulás miatt nem tud járni és ennek a nehézségeit mutatja be közösségi oldalán. Most nagy bajban van, így a követőihez fordul segítségért.

Kovács Misi a követőihez fordult, hogy segítséget kérjen tőlük / Fotó: Bánkúti Sándor

Kovács Misi bajban van

Misi sajátos, göröngyös úton jutott el Magyarországra, és mosolyával, kedélyével ad sorstársainak erőt. A fiatal tiktoker otthon négykézláb közlekedik, de sosem esik kétségbe: mindent képes megtenni ugyanúgy, mint bárki más. Az élet már születésekor próbára tette: a szülei elhagyták, a nagymamája nevelte. Az ő gyámsága alá került, ezért Kárpátaljára költözött. Amikor betöltötte a 18. életévét, a magyar fővárosba ment.

A TikTok-oldalán naponta tesz ki videókat, amikben arról mesél, hogyan sikerült önmagát elfogadnia, és hogyan érdemes felvállalni az igazi énünket. A gyermekbénulás miatt azonban a fővárosban is nehézségekkel küzd: bár rengetegen követik őt, a TikTokon kívüli élet próbára teszi.

Korábban egy népszerű, telefontokokat gyártó cégnél dolgozhatott, munkáját otthonról végezte, az ehhez szükséges laptopot a követőitől kapta.

Bár a telefontokos munkája helyett szerencsére új állás talált, azonban csak jövő héttől lesz keresete. Ezért nehéz helyzetbe került.

"Nem fogok hazudni. Kisebb nagyobb promós felkéréseim voltak a TikTokon, de nem fedezték a költségeimet. A TikTok mellett akartam találni egy olyan állást, ami mozgássérültként nekem megfelelő. Pénztáros leszek egy gyorsétteremben, de csak a jövő héttől" – részletezte Kovács Misi a Borsnak.

A fedél is megszűnt a feje fölött. Május 31-én az előző albérletéből ki kellett költöznie. Jelenleg egy hotelben húzza meg magát, amit az egyik jótevője fedez neki. Viszont sokáig ott sem maradhat.

Elárulta, mire gyűjt

Segítségért kiáltott a közösségi oldalán, a videóját pedig egy alapítvány is megosztotta. A mozgássérült férfi célja, hogy összefogás útján az új albérletének a kaucióját összegyűjtse.

Muszáj segítséget kérnem. Új albérletre és a kaucióra gyűjtök, hogy azt ki tudjam fizetni. Nincs most jó anyagi helyzetem… A Tündérkör Alapítvány kitette a TikTok-videómat erről, és így a kaució több mint a fele már összejött. 600 ezer forintból 315 ezer forint összegyűlt. A többihez kérnék segítséget.

– zárta szavait Misi.