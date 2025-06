Nem kísérti a szerencsét Balog Eleni, az új szerencselány

A Szerencsekerék TV2 szerencselánya a kifutón is megállja a helyét (Fotó: László Szabolcs)

Balogh Eleni: „Elégedett vagyok, na…!”

A szépség most úgy érzi, minden a legjobb úton halad afelé, hogy mind a privát, mind pedig a szakmai élete tekintetében révbe érjen.

Nagyon türelmetlen típus vagyok, ezért igyekszem mindig a jelenben élni és nem nagy távlatokra tervezni.

- fejtette ki a tévés, aki hozzátette: „A rövid távú célom az, hogy ütemesen tudjak haladni ezen az úton, amin most járok. Minden apró siker nagyon boldoggá tesz és motivál. Az életem sikeres, hiszen van egy szerető és támogató hátterem. A családom és persze a párom is mellettem állnak, közben pedig a karrierem is jó úton halad. Elégedett vagyok, na!” – zárta a beszélgetést a Szerencsekerék szerencselánya, akivel a TV2 nézői hétfő estétől minden hétköznap találkozhatnak a Szerencsekerékben.