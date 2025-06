Fontos dolgot találtak a lezuhant Air India gép roncsai között

Megtalálták az Air India Ahmedabadban szerencsétlenül járt 171-es járatának második fekete dobozát is, a pilóták és a légiforgalmi irányítók közötti kommunikációt rögzítő készüléket - közölte vasárnap késő este P.K. Mishra, Narendra Modi indiai miniszterelnök főtitkára hivatalos nyilatkozatában.

India szövetségi polgári légiközlekedési minisztere, Ram Mohan Naidu Kinjarapu közölte, hogy az első fekete dobozt, a repülési adatrögzítőt pénteken, június 13-án találták meg.

Tájékoztatása szerint a baleset kivizsgálásának jelentése három hónapon belül készül el.

A The Hindu lap szerint a fekete dobozok adatainak letöltése és elemzése négy-öt napig is eltarthat. Már több nemzetközi nyomozóhatóság képviselői is megérkeztek Ahmedabadba, hogy segítsenek az indiai repülőgép-baleseti nyomozó hatóságnak (AAIB) a baleset kivizsgálásában.

A Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgép csütörtökön 242 utassal és személyzettel a fedélzetén Ahmedabadból a londoni Gatwick repülőtérre tartott, de közvetlenül a felszállás után balesetet szenvedett. A balesetben legkevesebb 279 ember életét vesztette. A fedélzeten tartózkodók mellett legalább 38 ember halt meg a földön, amikor a repülőgép egy lakóövezetbe zuhant.