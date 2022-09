Így ne spóroljon a rezsin! – Tévhitek és tények

Spórolni lehet és kell is az energiával, főleg, amint beköszönt a hideg, de van, amivel egyszerűen nem lehet. Azokat a spórolási tévhiteket gyűjtöttük most össze, amik maximum arra jók, hogy megnyugtassák a lelkünket, a számlákat azonban nem faragják le érdemben.

Tévhit: egy vastag függöny energiát takarít meg

Tény: igaz, hogy egy vaskosabb függönnyel ellátott ablak előtt kisebb eséllyel érezzük a huzatot, de a gázszámlánkon érdemi változást nem fog jelenteni egy elhúzott függöny. A felfűtendő légtér ugyanis ugyanakkora marad, a meleg levegő pedig ugyanúgy ki fog szökni a rosszul szigetelt ablakon, a hideg is ugyanúgy be fog jönni. Amivel valóban energiát lehet spórolni, az a redőny: télen napközben húzzuk fel, éjszakára pedig le, hogy ezzel is javítsuk a nyílászárók hőszigetelő képességét.

Tévhit: az ablakon szökik ki a legtöbb meleg

Tény: a szigetelés nélküli falakon keresztül az otthon melegének 35%-a is elillanhat, szemben az ablakokkal, amik csak mintegy 10% hőveszteségért felelősek – írja az eon.hu. Ha tehát az a kérdés, hogy a nyílászáróidat cseréltesd-e ki, vagy a falakat szigeteltesd inkább, a falak szigetelését válaszd!

Tévhit: a lámpák le-föl kapcsolgatása áramot spórol

Többet spórolhatunk, ha LED-es izzókra váltunk Fotó: Pixabay

Tény: ez csak abban az esetben igaz, ha még hagyományos izzókkal világítunk, a korszerű LED izzók ugyanis legalább 75%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint szénszálas társaik. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy kisebb fényintenzitású körtét akár egy évig is égethetünk annyi árammal, mint amennyiből felfűthetjük a lakásunkat egy légkondicionáló berendezéssel – írja az euronews.com.

Tévhit: a kihúzott töltővel áramot spórolhatunk

Tény: a telefontöltők bedugva hagyása vagy a telefonok töltőn felejtése a túlfogyasztásért nem igazán okolható. Igaz, hogy a már 100 százalékra töltött telefon tovább szívja magába az áramot, de ez a hó végi számlában szinte kimutathatatlan. A mobil nélkül konnektorban hagyott töltőfej pedig semmit sem fogyaszt.

Tévhit: nem elég kikapcsolni, ki is kell húzni a tévét

Tény: a legelhivatottabb spórolók a tévé konnektorát is kihúzzák, amikor elmennek otthonról, hogy még a piros LED fény se fogyasszon áramot. Ez energiaspórolási szempontból felesleges lépés, ugyanis egy modern tévé 1,3 watt áramot emészt fel készenléti állapotban, ami egy átlagos háztartás éves áramfogyasztásának mindössze 0,08%-a. Vagyis érdemi spórolást nem jelent, ha áramtalanítjuk a tévét. Sokkal komolyabb megtakarítást érhetünk el, ha végiggondoljuk, hogy milyen előfizetésekre van valóban szükségünk.

Tévhit: drágább géppel, mint kézzel mosogatni

Rengeteg áramot és vizet spórolhatunk, ha mosogatógépre váltunk Fotó: Pixabay

Tény: sokan úgy gondolják, hogy a mosogatógépek igazi áramvámpírok, de valójában egy megfelelő energiaosztályba tartozó géppel rengeteg áramot és vizet lehet megspórolni.

Tévhit: ha elmegyünk otthonról, le kell venni a fűtést

Tény: ha a fűtésen szeretnénk spórolni, a legrosszabb, amit tehetünk, ha a legalacsonyabb fokozatra tekerjük a termosztátot, mielőtt elmegyünk otthonról. A kihűlt lakás újbóli felmelegítése ugyanis sokkal több energiát igényel, mint a fokozatos hőtartás.

Tévhit: ha maximumra tekerjük a fűtést, hamarabb felmelegszik a lakás

Tény: a termosztát magasabbra kapcsolása nem melegíti fel gyorsabban a lakást, csak azt érjük el vele, hogy a gáz folyamatosan fogy, még akkor is, ha közben tűzforró a radiátor. Érdemes fokozatosan, apró lépésekben emelni a termosztáton beállított értéket – figyelmeztet a mirror.co.uk.

Tévhit: a radiátorok feketére festésével gázt spórolhatunk

Tény: a radiátor színének sajnos nincs jelentős hatása a szoba hőmérsékletére. A radiátor mögött elhelyezett hőfóliával azonban spórolhatunk egy keveset.

Tévhit: kevesebb energia kell a főzéshez, ha kis edényt rakunk nagy főzőlapra

Az az optimális, ha a serpenyő mérete megegyezik a főzőlap méretével Fotó: Pixabay

Tény: az az optimális, ha a serpenyő mérete megegyezik a főzőlap méretével, különben óhatatlanul energia vész kárba.

Tévhit: ha meleg vizet forralunk, áramot spórolhatunk

Tény: ugyanannyi energia kell a hideg és a meleg víz felforralásához is, mivel a forralóba vagy edénybe öntött meleg vizet előtte más módon kell felmelegíteni.